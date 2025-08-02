Магнітні бурі 2 серпня 2025 року: як вплинуть на здоров'я та самопочуття

Як підготуватися та вберегти здоров'я — прогноз магнітних бур
Потужних магнітних бур у суботу, 2 серпня, на Землі не прогнозується. За даними фахівців, геомагнітне поле протягом доби залишатиметься здебільшого спокійним або нестабільним.
Про це інформують астросиноптики, зазначається на сайті Meteoprog.
Магнітні бурі 2 серпня
Протягом останніх 24 годин Сонце проявляло помірну активність: зафіксовано сім спалахів класу C. Зазвичай такі спалахи є слабкими та не мають значного впливу на геомагнітну обстановку на планеті. Водночас не виключена ймовірність появи спалахів сильнішого, М-класу.
Хоча суттєвих магнітних бур не очікується, варто пам’ятати: навіть незначні коливання геомагнітного поля можуть впливати на самопочуття метеозалежних людей, підвищуючи ризики головного болю, стомлюваності чи перепадів тиску. Лікарі радять у такі дні стежити за станом здоров’я, більше відпочивати та уникати надмірного стресу.
Попередження про магнітні бурі допомагають людям з груп ризику своєчасно вживати профілактичних заходів, зменшуючи ймовірність інфарктів, інсультів та інших серцево-судинних ускладнень.
Сонячна активність на 2 серпня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 5%.
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%.
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%.
- Кількість сонячних плям — 50.
Як підготуватися до магнітних бур і полегшити їхній вплив на організм
Магнітні бурі можуть позначитися на самопочутті, особливо в людей, чутливих до змін погоди та атмосферних коливань. Щоб знизити ризик негативного впливу, експерти радять дотримуватися кількох простих порад:
- забезпечити собі регулярний і достатній сон, а також стабільний режим дня;
- робити легкі фізичні вправи або щодня виходити на прогулянку;
- слідкувати за раціоном, віддаючи перевагу здоровому та збалансованому харчуванню;
- підтримувати водний баланс, п’ючи достатню кількість чистої води;
- зменшувати стрес за допомогою медитації, йоги чи дихальних технік;
- створити вдома затишну атмосферу, де можна відпочити та відновити сили.
Ці прості кроки допоможуть почуватися краще у дні, коли геомагнітна активність підвищується.
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