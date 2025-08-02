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Головна Метео Як підготуватися та вберегти здоров'я — прогноз магнітних бур

Як підготуватися та вберегти здоров'я — прогноз магнітних бур

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2025 14:44
Магнітні бурі 2 серпня 2025 року: як вплинуть на здоров'я та самопочуття
Жінка страждає від головного болю. Фото: Freepik

Потужних магнітних бур у суботу, 2 серпня, на Землі не прогнозується. За даними фахівців, геомагнітне поле протягом доби залишатиметься здебільшого спокійним або нестабільним.

Про це інформують астросиноптики, зазначається на сайті Meteoprog.

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Магнітні бурі 2 серпня

Протягом останніх 24 годин Сонце проявляло помірну активність: зафіксовано сім спалахів класу C. Зазвичай такі спалахи є слабкими та не мають значного впливу на геомагнітну обстановку на планеті. Водночас не виключена ймовірність появи спалахів сильнішого, М-класу.

Хоча суттєвих магнітних бур не очікується, варто пам’ятати: навіть незначні коливання геомагнітного поля можуть впливати на самопочуття метеозалежних людей, підвищуючи ризики головного болю, стомлюваності чи перепадів тиску. Лікарі радять у такі дні стежити за станом здоров’я, більше відпочивати та уникати надмірного стресу.

Попередження про магнітні бурі допомагають людям з груп ризику своєчасно вживати профілактичних заходів, зменшуючи ймовірність інфарктів, інсультів та інших серцево-судинних ускладнень.

Сонячна активність на 2 серпня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 5%.
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%.
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%.
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%.
  • Кількість сонячних плям — 50.
Магнитные бури 2 августа

Жінка тримається за голову через біль. Фото: Freepik

Як підготуватися до магнітних бур і полегшити їхній вплив на організм

Магнітні бурі можуть позначитися на самопочутті, особливо в людей, чутливих до змін погоди та атмосферних коливань. Щоб знизити ризик негативного впливу, експерти радять дотримуватися кількох простих порад:

  • забезпечити собі регулярний і достатній сон, а також стабільний режим дня;
  • робити легкі фізичні вправи або щодня виходити на прогулянку;
  • слідкувати за раціоном, віддаючи перевагу здоровому та збалансованому харчуванню;
  • підтримувати водний баланс, п’ючи достатню кількість чистої води;
  • зменшувати стрес за допомогою медитації, йоги чи дихальних технік;
  • створити вдома затишну атмосферу, де можна відпочити та відновити сили.

Ці прості кроки допоможуть почуватися краще у дні, коли геомагнітна активність підвищується.

Як ми раніше повідомляли, вже оприлюднено повний прогноз магнітних бур на серпень 2025 року.

Також ми публікували місячний календар на серпень 2025 року — коли будуть дні успіху та прибутку.

здоров'я магнітні бурі прогнози головний біль погане самопочуття
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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