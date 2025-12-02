Прогноз погоди в Україні на завтра 3 грудня від Наталки Діденко

Дощі заливатимуть декілька областей — погода від Діденко
Погода в Україні завтра, 3 грудня, очікується з дощами у декількох областях. Температура повітря не зміниться.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
Погода в Україні 3 грудня
Протягом доби переважатиме хмарна волога погода. Дощі очікуються на півночі, у центральних областях та півдні України. На заході та сході буде хмарно, але без опадів.
Діденко зазначила, що температура повітря не зміниться. Максимальна очікується +4...+8 °С, на півдні +8...+12 °С.
Погода в Києві 3 грудня
У столиці завтра місцями передбачається дощ. Вдень там температура повітря підвищиться +5...+7 °С.
Нагадаємо, Новини.LIVE розповіли, коли в грудні очікувати потужні магнітні бурі на Землі.
Раніше начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня пояснила, яка буде середня температура повітря в грудні.
Читайте Новини.LIVE!