Прогноз погоди в Україні на завтра 3 грудня від Наталки Діденко

Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 3 грудня, очікується з дощами у декількох областях. Температура повітря не зміниться.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Погода в Україні 3 грудня

Протягом доби переважатиме хмарна волога погода. Дощі очікуються на півночі, у центральних областях та півдні України. На заході та сході буде хмарно, але без опадів.

Погода в Україні 3 грудня. Фото: Meteopost

Діденко зазначила, що температура повітря не зміниться. Максимальна очікується +4...+8 °С, на півдні +8...+12 °С.

Погода в Києві 3 грудня

У столиці завтра місцями передбачається дощ. Вдень там температура повітря підвищиться +5...+7 °С.

Допис Діденко. Фото: скриншот

