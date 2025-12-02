Відео
Дощі заливатимуть декілька областей — погода від Діденко

Дощі заливатимуть декілька областей — погода від Діденко

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 12:29
Прогноз погоди в Україні на завтра 3 грудня від Наталки Діденко
Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 3 грудня, очікується з дощами у декількох областях. Температура повітря не зміниться.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Читайте також:

Погода в Україні 3 грудня

Протягом доби переважатиме хмарна волога погода. Дощі очікуються на півночі, у центральних областях та півдні України. На заході та сході буде хмарно, але без опадів.

Прогноз погоди в Україні на 3 грудня
Погода в Україні 3 грудня. Фото: Meteopost

Діденко зазначила, що температура повітря не зміниться. Максимальна очікується +4...+8 °С, на півдні +8...+12 °С.

Погода в Києві 3 грудня

У столиці завтра місцями передбачається дощ. Вдень там температура повітря підвищиться +5...+7 °С.

null
Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, Новини.LIVE розповіли, коли в грудні очікувати потужні магнітні бурі на Землі.

Раніше начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня пояснила, яка буде середня температура повітря в грудні.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
