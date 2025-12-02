Прогноз погоды в Украине на завтра 3 декабря от Наталки Диденко

Дожди будут заливать несколько областей — погода от Диденко
Погода в Украине завтра, 3 декабря, ожидается с дождями в нескольких областях. Температура воздуха не изменится.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 3 декабря
В течение суток будет преобладать облачная влажная погода. Дожди ожидаются на севере, в центральных областях и юге Украины. На западе и востоке будет облачно, но без осадков.
Диденко отметила, что температура воздуха не изменится. Максимальная ожидается +4...+8 °С, на юге +8...+12 °С.
Погода в Киеве 3 декабря
В столице завтра местами предполагается дождь. Днем там температура воздуха повысится +5...+7 °С.
