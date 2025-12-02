Видео
Главная Метео Дожди будут заливать несколько областей — погода от Диденко

Дожди будут заливать несколько областей — погода от Диденко

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 12:29
Прогноз погоды в Украине на завтра 3 декабря от Наталки Диденко
Женщина под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 3 декабря, ожидается с дождями в нескольких областях. Температура воздуха не изменится.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Погода в Украине 3 декабря

В течение суток будет преобладать облачная влажная погода. Дожди ожидаются на севере, в центральных областях и юге Украины. На западе и востоке будет облачно, но без осадков.

Прогноз погоди в Україні на 3 грудня
Погода в Украине 3 декабря. Фото: Meteopost

Диденко отметила, что температура воздуха не изменится. Максимальная ожидается +4...+8 °С, на юге +8...+12 °С.

Погода в Киеве 3 декабря

В столице завтра местами предполагается дождь. Днем там температура воздуха повысится +5...+7 °С.

null
Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, Новини.LIVE рассказали, когда в декабре ожидать мощные магнитные бури на Земле.

Ранее начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня объяснила, какая будет средняя температура воздуха в декабре.

погода Украина Наталка Диденко дождь прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
