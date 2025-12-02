Прогноз погоды в Украине на завтра 3 декабря от Наталки Диденко

Женщина под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 3 декабря, ожидается с дождями в нескольких областях. Температура воздуха не изменится.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине 3 декабря

В течение суток будет преобладать облачная влажная погода. Дожди ожидаются на севере, в центральных областях и юге Украины. На западе и востоке будет облачно, но без осадков.

Погода в Украине 3 декабря. Фото: Meteopost

Диденко отметила, что температура воздуха не изменится. Максимальная ожидается +4...+8 °С, на юге +8...+12 °С.

Погода в Киеве 3 декабря

В столице завтра местами предполагается дождь. Днем там температура воздуха повысится +5...+7 °С.

Пост Диденко. Фото: скриншот

