Головна Метео Десь хмарно, а десь дощі — що з погодою в Україні сьогодні

Десь хмарно, а десь дощі — що з погодою в Україні сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 06:25
Сьогодні в Україні буде хмарно, а на заході та у центрі можливі дощі
Молода пара в осінньому парку. Ілюстративне фото: pexels.com

Понеділок, 6 жовтня, не порадує українців бабиним літом. Синоптики прогнозують, що слід очікувати хмарну, хоч і відносно теплу погоду, проте в деяких регіонах можливі опади.

Про це інформують Укргідрометцентр та Наталка Діденко.

Читайте також:
Погода в Україні на 6 жовтня
Погода в Україні на 6 жовтня. Фото: Укргідрометцентр/Facebook

Прогноз на 6 жовтня від Укргідрометцентра

Погода в Україні
Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

В Укргідрометцентрі сьогодні по всій території України очікують хмарну погоду та невеликі дощі у центральних та західних областях. А на високогір'ї Карпат навіть може вже випасти мокрий сніг.

Через опади вранці в Україні місцями тумани. Вітер змінних напрямків, у межах 3-8 м/с.

Температура вдень близько +10...+15 °С, на півдні та сході країни до +18 °С.

Прогноз від Наталки Діденко

Синоптикиня теж підтверджує прогноз колег щодо хмарної погоди 6 жовтня. Крім того, дощі найбільш ймовірні в західних областях, а на решті території України або щільна хмарність, або мряка. 

Температура протягом дня +12...+15 °С.  На півдні та сході навіть до +20 °С. Прохолодніше в західних областях, місцями +9...+12 °С.

У столиці сьогодні хмарно, але без дощу, хоча можливий туман. Температура у Києві до +14 °С.

Погода від Діденко на 6 жовтня
Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Нещодавно синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні протягом жовтня 2025 року.

Також стало відомо, коли в Україні розпочнуться перші заморозки — та як підготуватися.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
