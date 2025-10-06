Сьогодні в Україні буде хмарно, а на заході та у центрі можливі дощі

Молода пара в осінньому парку. Ілюстративне фото: pexels.com

Понеділок, 6 жовтня, не порадує українців бабиним літом. Синоптики прогнозують, що слід очікувати хмарну, хоч і відносно теплу погоду, проте в деяких регіонах можливі опади.

Про це інформують Укргідрометцентр та Наталка Діденко.

Погода в Україні на 6 жовтня. Фото: Укргідрометцентр/Facebook

Прогноз на 6 жовтня від Укргідрометцентра

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

В Укргідрометцентрі сьогодні по всій території України очікують хмарну погоду та невеликі дощі у центральних та західних областях. А на високогір'ї Карпат навіть може вже випасти мокрий сніг.

Через опади вранці в Україні місцями тумани. Вітер змінних напрямків, у межах 3-8 м/с.

Температура вдень близько +10...+15 °С, на півдні та сході країни до +18 °С.

Прогноз від Наталки Діденко

Синоптикиня теж підтверджує прогноз колег щодо хмарної погоди 6 жовтня. Крім того, дощі найбільш ймовірні в західних областях, а на решті території України або щільна хмарність, або мряка.

Температура протягом дня +12...+15 °С. На півдні та сході навіть до +20 °С. Прохолодніше в західних областях, місцями +9...+12 °С.

У столиці сьогодні хмарно, але без дощу, хоча можливий туман. Температура у Києві до +14 °С.

Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Нещодавно синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні протягом жовтня 2025 року.

Також стало відомо, коли в Україні розпочнуться перші заморозки — та як підготуватися.