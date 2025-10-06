Сегодня в Украине будет облачно, а на западе и в центре возможны дожди

Молодая пара в осеннем парке. Иллюстративное фото: pexels.com

Понедельник, 6 октября, не порадует украинцев бабьим летом. Синоптики прогнозируют, что следует ожидать облачную, хоть и относительно теплую погоду, однако в некоторых регионах возможны осадки.

Об этом информируют Укргидрометцентр и Наталка Диденко.

Реклама

Читайте также:

Погода в Украине на 6 октября. Фото: Укргидрометцентр/Facebook

Прогноз на 6 октября от Укргидрометцентра:

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

В Укргидрометцентре сегодня по всей территории Украины ожидают облачную погоду и небольшие дожди в центральных и западных областях. А на высокогорье Карпат даже может уже выпасть мокрый снег.

Из-за осадков утром в Украине местами туманы. Ветер переменных направлений, в пределах 3-8 м/с.

Температура днем около +10...+15 °С, на юге и востоке страны до +18 °С.

Прогноз от Наталки Диденко:

Синоптик тоже подтверждает прогноз коллег относительно облачной погоды 6 октября. Кроме того, дожди наиболее вероятны в западных областях, а на остальной территории Украины или плотная облачность, или морось.

Температура в течение дня +12...+15 °С. На юге и востоке даже до +20 °С. Прохладнее в западных областях, местами +9...+12 °С.

В столице сегодня облачно, но без дождя, хотя возможен туман. Температура в Киеве до +14 °С.

Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Недавно синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в течение октября 2025 года.

Также стало известно, когда в Украине начнутся первые заморозки — и как подготовиться.