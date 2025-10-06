Сегодня в Украине будет облачно, а на западе и в центре возможны дожди

Где-то облачно, а где-то дожди — что с погодой в Украине сегодня
Понедельник, 6 октября, не порадует украинцев бабьим летом. Синоптики прогнозируют, что следует ожидать облачную, хоть и относительно теплую погоду, однако в некоторых регионах возможны осадки.
Об этом информируют Укргидрометцентр и Наталка Диденко.
Прогноз на 6 октября от Укргидрометцентра:
В Укргидрометцентре сегодня по всей территории Украины ожидают облачную погоду и небольшие дожди в центральных и западных областях. А на высокогорье Карпат даже может уже выпасть мокрый снег.
Из-за осадков утром в Украине местами туманы. Ветер переменных направлений, в пределах 3-8 м/с.
Температура днем около +10...+15 °С, на юге и востоке страны до +18 °С.
Прогноз от Наталки Диденко:
Синоптик тоже подтверждает прогноз коллег относительно облачной погоды 6 октября. Кроме того, дожди наиболее вероятны в западных областях, а на остальной территории Украины или плотная облачность, или морось.
Температура в течение дня +12...+15 °С. На юге и востоке даже до +20 °С. Прохладнее в западных областях, местами +9...+12 °С.
В столице сегодня облачно, но без дождя, хотя возможен туман. Температура в Киеве до +14 °С.
