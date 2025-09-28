Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Важливо вчасно її розпізнати — що таке девіантна поведінка

Важливо вчасно її розпізнати — що таке девіантна поведінка

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 12:30
Що таке девіантна поведінка — психологи дали просте пояснення
Дівчина в навушниках. Фото: Pexels

Девіантна поведінка — це манери, які виходять за межі загальноприйнятих норм. Таких людей часто не розуміє оточення. Девіантна поведінка викликає нерозуміння, шок, подив, страх та навіть ворожість з боку інших. При цьому, вона може бути як негативною, так й позитивною. Поганими проявами девіантної поведінки можуть бути агресія, пристрасть до шкідливих звичок чи жебрацтво, наприклад. А до хороших відносяться гіперактивність чи талант, що межує з геніальністю.

Про це пише Ukr.Media.

Реклама
Читайте також:

Головні ознаки девіантної поведінки

Часто девіантна поведінка виникає саме в підлітків. Батькам важливо вчасно розпізнати її та допомогти впоратися дитині з емоціями та змінами в житті. Це вже не просто про юнацький максималізм, а про дії, які можуть принести проблеми як фізичного, так й психічного характеру. У складний підлітковий період можна помітити кілька типових проявів девіантної поведінки:

  • бажання викликати осуд дорослих;
  • заподіювання шкоди собі чи оточуючим людям;
  • провокування конфліктів з друзями і близькими;
  • зниженню успішності в школі;
  • розвиток фобій і різноманітних страхів;
  • занижена самооцінка і комплекси.
Головні ознаки девіантної поведінки
Підлітки катаються на скейтах. Фото: Pexels

Батькам необхідно розібратися, що стало поштовхом для появи девіантних дій дитини. Можливо, проблеми у стосунках чи психологічна травма. Причини можуть бути різними, однак їх варто обов'язково з'ясувати та виправити ситуацію.

Можна звернутись до фахівця або ж спробувати подолати проблему власними силами. Наприклад, проводити інформаційну роботу з підлітком: лекції чи бесіди, які пояснять що варто робити. Ще один спосіб — терапія протилежністю. Фактично йдеться про вчинки, на які у звичайному житті людина ніколи не зважилася б. Наприклад, стрибок з парашутом або вираження себе в творчості.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як поводяться вишукані люди. З ними приємно спілкуватися.

Також ми розповідали про те, які вчинки інших часто терплять люди з низькою самооцінкою. Така поведінка оточення їм лише шкодить.

психологія поради цікаві факти психологічний стан поведінка
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації