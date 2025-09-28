Що таке девіантна поведінка — психологи дали просте пояснення

Дівчина в навушниках. Фото: Pexels

Девіантна поведінка — це манери, які виходять за межі загальноприйнятих норм. Таких людей часто не розуміє оточення. Девіантна поведінка викликає нерозуміння, шок, подив, страх та навіть ворожість з боку інших. При цьому, вона може бути як негативною, так й позитивною. Поганими проявами девіантної поведінки можуть бути агресія, пристрасть до шкідливих звичок чи жебрацтво, наприклад. А до хороших відносяться гіперактивність чи талант, що межує з геніальністю.

Головні ознаки девіантної поведінки

Часто девіантна поведінка виникає саме в підлітків. Батькам важливо вчасно розпізнати її та допомогти впоратися дитині з емоціями та змінами в житті. Це вже не просто про юнацький максималізм, а про дії, які можуть принести проблеми як фізичного, так й психічного характеру. У складний підлітковий період можна помітити кілька типових проявів девіантної поведінки:

бажання викликати осуд дорослих;

заподіювання шкоди собі чи оточуючим людям;

провокування конфліктів з друзями і близькими;

зниженню успішності в школі;

розвиток фобій і різноманітних страхів;

занижена самооцінка і комплекси.

Підлітки катаються на скейтах. Фото: Pexels

Батькам необхідно розібратися, що стало поштовхом для появи девіантних дій дитини. Можливо, проблеми у стосунках чи психологічна травма. Причини можуть бути різними, однак їх варто обов'язково з'ясувати та виправити ситуацію.

Можна звернутись до фахівця або ж спробувати подолати проблему власними силами. Наприклад, проводити інформаційну роботу з підлітком: лекції чи бесіди, які пояснять що варто робити. Ще один спосіб — терапія протилежністю. Фактично йдеться про вчинки, на які у звичайному житті людина ніколи не зважилася б. Наприклад, стрибок з парашутом або вираження себе в творчості.

