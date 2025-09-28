Что такое девиантное поведение — психологи дали простое объяснение

Девушка в наушниках. Фото: Pexels

Девиантное поведение — это манеры, которые выходят за пределы общепринятых норм. Таких людей часто не понимает окружение. Девиантное поведение вызывает непонимание, шок, удивление, страх и даже враждебность со стороны других. При этом, оно может быть как негативным, так и позитивным. Плохими проявлениями девиантного поведения могут быть агрессия, пристрастие к вредным привычкам или попрошайничество, например. А к хорошим относятся гиперактивность или талант, граничащий с гениальностью.

Главные признаки девиантного поведения

Часто девиантное поведение возникает именно у подростков. Родителям важно вовремя распознать его и помочь справиться ребенку с эмоциями и изменениями в жизни. Это уже не просто о юношеском максимализме, а о действиях, которые могут принести проблемы как физического, так и психического характера. В сложный подростковый период можно заметить несколько типичных проявлений девиантного поведения:

желание вызвать осуждение взрослых;

причинение вреда себе или окружающим людям;

провоцирование конфликтов с друзьями и близкими;

снижению успеваемости в школе;

развитие фобий и разнообразных страхов;

заниженная самооценка и комплексы.

Родителям необходимо разобраться, что стало толчком для появления девиантных действий ребенка. Возможно, проблемы в отношениях или психологическая травма. Причины могут быть разными, однако их следует обязательно выяснить и исправить ситуацию.

Можно обратиться к специалисту или же попробовать преодолеть проблему собственными силами. Например, проводить информационную работу с подростком: лекции или беседы, которые объяснят что стоит делать. Еще один способ — терапия противоположностью. Фактически речь идет о поступках, на которые в обычной жизни человек никогда не решился бы. Например, прыжок с парашютом или выражение себя в творчестве.

