Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Рідко говорить правду — найбрехливіший знак Зодіаку

Рідко говорить правду — найбрехливіший знак Зодіаку

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 20:10
Який знак Зодіаку найчастіше бреше — астрологи відповіли
Зображення знаків Зодіаку. Фото: Freepik

Знак Зодіаку здатен багато чого розповісти про характер людини. Зокрема, він може вказати на те, чи варто їй довіряти. Астрологи переконані, що представники одного знака Зодіаку найчастіше брешуть, тому не варто покладатися на їхні слова.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Який знак Зодіаку найбільше бреше

Справжнім майстром брехні вважаються Близнюки. Цей знак Зодіаку відомий своєю подвійною натурою та здатністю швидко змінювати власні слова та думки. Астрологи попереджають, що такі особистості можуть зашкодити, якщо їм сліпо довіряти.

Здатність Близнюків брехати просто в очі збільшується з віком. Вони постійно розвивають свою схильність говорити неправду. Відтак навіть найуважніша людина може повірити їхнім брехливим розповідям. При цьому часто для Близнюків брехня стає звичайним інструментом для розваги. Їм цікаво спостерігати за людьми, які й не здогадуються про правду. Крім того, вони люблять перебільшувати, аби прикрасити власні досягнення.

Однак астрологи не радять сприймати таку поведінку цього знака Зодіаку на свій рахунок. Схильність до того, аби говорити неправду — це вроджена риса таких людей. Близнюки дуже креативні та мають багату уяву. Саме це дає їм змогу вигадувати неймовірні речі просто в ході розмови. Зазвичай такі люди не хочуть заподіяти шкоди, вони часто брешуть заради того, аби атмосфера розмови була легкою та веселою.

Нагадаємо, раніше ми писали про головні недоліки кожного знака Зодіаку. Це сигнали, які не варто ігнорувати.

Також ми розповідали про те, які знаки Зодіаку стають кращими мамами. Ці жінки вміють проявляти любов та зберігати авторитет.

психологія Астрологія знаки Зодіаку цікаві факти спілкування
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації