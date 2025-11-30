Який ваш талісман за знаком Зодіаку — камінь, що принесе вам успіх в усьому

Різні камені. Фото: Freepik

Кожен знак Зодіаку має свій особливий камінь, який служить для нього талісманом. Він оберігає власника від зла та привертає до нього удачу. Який амулет у вас, підкаже стихія вашого знака Зодіаку.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Камені обереги для стихії землі — Телець, Діва і Козеріг

Ця стихія уособлює гармонію, практичність і багатство. Телець, Діва і Козеріг дуже терплячі та можуть здаватися консервативними. Вони аналізують кожен свій крок та все продумують до дрібниць. Цим знакам Зодіаку підійде таке каміння:

малахіт;

яшма;

жадеїт;

авантюрин;

агат.

Ці мінерали допоможуть підсилити кращі сторони характеру, зокрема, працьовитість та наполегливість. Вони також сприятимуть успіху в кар'єрі.

Камені обереги для стихії води — Риби, Рак і Скорпіон

Представники цих знаків Зодіаку дуже гнучкі та інтуїтивні. Це творчі особистості, які не уявляють життя без духовного зростання. Однак Риби, Рак і Скорпіон мають головний недолік — занадто мінливий настрій. Їм підійдуть такі мінерали:

аквамарин;

перли;

місячний камінь;

опали.

Це каміння здатне розкрити творчий потенціал. Воно сприятиме креативу та винахідливості людини.

Камені обереги для стихії вогню — Овен, Лев і Стрілець

Такі особистості дуже рішучі та цілеспрямовані. Це справжні лідери, що прагнуть взяти владу у свої руки. Вони хочуть контролювати все та бути кращими за інших. При цьому Овен, Лев і Стрілець здатні страждати через власну прямолінійність. Їм принесуть успіх такі камені:

рубіни;

гранати;

діаманти.

Представникам стихії вогню варто обирати золотисті, жовті, оранжеві та червоні кольори. Такі мінерали додадуть сил для досягнення поставленої мети.

Камені обереги для стихії повітря — Близнюки, Терези і Водолій

Такі особистості — справжні мрійники, яких часто не розуміють оточуючі. Близнюки, Терези і Водолій схильні ставити перед собою недосяжні цілі, через що їм важко досягти успіху. Їм підходить таке каміння:

кристали гірського кришталю;

раухтопаз;

рожевий кварц;

турмалін;

цитрин.

Ці мінерали допоможуть знайти баланс. Вони розкриють особистість та її сильні сторони.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, з якими знаками Зодіаку складно знайти спільну мову. Такі жінки стають найгіршими свекрухами.

Також ми розповідали про знаки Зодіаку жінок, що будуть найкращими дружинами. Вони знають, як зробити чоловіка щасливим.