Який ваш талісман за знаком Зодіаку — камінь, що принесе вам успіх в усьому

Що подарує вам силу — камінь-талісман за знаком Зодіаку
Кожен знак Зодіаку має свій особливий камінь, який служить для нього талісманом. Він оберігає власника від зла та привертає до нього удачу. Який амулет у вас, підкаже стихія вашого знака Зодіаку.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Камені обереги для стихії землі — Телець, Діва і Козеріг
Ця стихія уособлює гармонію, практичність і багатство. Телець, Діва і Козеріг дуже терплячі та можуть здаватися консервативними. Вони аналізують кожен свій крок та все продумують до дрібниць. Цим знакам Зодіаку підійде таке каміння:
- малахіт;
- яшма;
- жадеїт;
- авантюрин;
- агат.
Ці мінерали допоможуть підсилити кращі сторони характеру, зокрема, працьовитість та наполегливість. Вони також сприятимуть успіху в кар'єрі.
Камені обереги для стихії води — Риби, Рак і Скорпіон
Представники цих знаків Зодіаку дуже гнучкі та інтуїтивні. Це творчі особистості, які не уявляють життя без духовного зростання. Однак Риби, Рак і Скорпіон мають головний недолік — занадто мінливий настрій. Їм підійдуть такі мінерали:
- аквамарин;
- перли;
- місячний камінь;
- опали.
Це каміння здатне розкрити творчий потенціал. Воно сприятиме креативу та винахідливості людини.
Камені обереги для стихії вогню — Овен, Лев і Стрілець
Такі особистості дуже рішучі та цілеспрямовані. Це справжні лідери, що прагнуть взяти владу у свої руки. Вони хочуть контролювати все та бути кращими за інших. При цьому Овен, Лев і Стрілець здатні страждати через власну прямолінійність. Їм принесуть успіх такі камені:
- рубіни;
- гранати;
- діаманти.
Представникам стихії вогню варто обирати золотисті, жовті, оранжеві та червоні кольори. Такі мінерали додадуть сил для досягнення поставленої мети.
Камені обереги для стихії повітря — Близнюки, Терези і Водолій
Такі особистості — справжні мрійники, яких часто не розуміють оточуючі. Близнюки, Терези і Водолій схильні ставити перед собою недосяжні цілі, через що їм важко досягти успіху. Їм підходить таке каміння:
- кристали гірського кришталю;
- раухтопаз;
- рожевий кварц;
- турмалін;
- цитрин.
Ці мінерали допоможуть знайти баланс. Вони розкриють особистість та її сильні сторони.
