Что подарит вам силу — камень-талисман по знаку Зодиака

Что подарит вам силу — камень-талисман по знаку Зодиака

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 20:22
Какой ваш талисман по знаку Зодиака — камень, который принесет вам успех во всем
Разные камни. Фото: Freepik

Каждый знак Зодиака имеет свой особый камень, который служит для него талисманом. Он оберегает владельца от зла и привлекает к нему удачу. Какой амулет у вас, подскажет стихия вашего знака Зодиака.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Камни обереги для стихии земли — Телец, Дева и Козерог

Эта стихия олицетворяет гармонию, практичность и богатство. Телец, Дева и Козерог очень терпеливы и могут казаться консервативными. Они анализируют каждый свой шаг и все продумывают до мелочей. Этим знакам Зодиака подойдут такие камни:

  • малахит;
  • яшма;
  • жадеит;
  • авантюрин;
  • агат.

Эти минералы помогут усилить лучшие стороны характера, в частности, трудолюбие и настойчивость. Они также будут способствовать успеху в карьере.

Камни обереги для стихии воды — Рыбы, Рак и Скорпион

Представители этих знаков Зодиака очень гибкие и интуитивные. Это творческие личности, которые не представляют жизни без духовного роста. Однако Рыбы, Рак и Скорпион имеют главный недостаток — слишком переменчивое настроение. Им подойдут такие минералы:

  • аквамарин;
  • жемчуг;
  • лунный камень;
  • опалы.

Эти камни способны раскрыть творческий потенциал. Они будут способствовать креативу и изобретательности человека.

Камни обереги для стихии огня — Овен, Лев и Стрелец

Такие личности очень решительные и целеустремленные. Это настоящие лидеры, стремящиеся взять власть в свои руки. Они хотят контролировать все и быть лучше других. При этом Овен, Лев и Стрелец способны страдать из-за собственной прямолинейности. Им принесут успех такие камни:

  • рубины;
  • гранаты;
  • бриллианты.

Представителям стихии огня стоит выбирать золотистые, желтые, оранжевые и красные цвета. Такие минералы придадут сил для достижения поставленной цели.

Камни обереги для стихии воздуха — Близнецы, Весы и Водолей

Такие личности — настоящие мечтатели, которых часто не понимают окружающие. Близнецы, Весы и Водолей склонны ставить перед собой недостижимые цели, из-за чего им трудно добиться успеха. Им подходит такой камень:

  • кристаллы горного хрусталя;
  • раухтопаз;
  • розовый кварц;
  • турмалин;
  • цитрин.

Эти минералы помогут найти баланс. Они раскроют личность и ее сильные стороны.

Напомним, ранее мы писали о том, с какими знаками Зодиака сложно найти общий язык. Такие женщины становятся худшими свекровями.

Также мы рассказывали о знаках Зодиака женщин, которые будут лучшими женами. Они знают, как сделать мужчину счастливым.

психология Астрология знаки Зодиака интересные факты камни
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
