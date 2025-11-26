Рейтинг лучших жен по знаку Зодиака — кто в списке

Влюбленная пара обнимается. Фото: Freepik

Поведение и характер человека в немалой степени зависит от того, под каким знаком Зодиака он родился. Так, некоторые женщины просто прирождены для того, чтобы заботиться о близких. Они становятся лучшими женами.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Рейтинг лучших жен по знаку Зодиака

1 место — Рак

Представительницы этого знака Зодиака умеют заботиться о муже и детях. Семья для них — это самое ценное, что может быть. Они готовы раствориться в будничных делах, лишь бы порадовать родных. Рак чувствует вдохновение, когда видит улыбку партнера.

2 место — Водолей

Такие женщины — мечта всех мужчин. Они заботливы и всегда занимаются саморазвитием. Женщина-Водолей умеет находить баланс между семьей и собственными интересами. Это делает ее привлекательной в глазах других.

3 место — Козерог

Представительницы этого знака Зодиака точно знают, как совместить работу и семейные дела. Мужчины чувствуют надежность и верность в таких женщинах. Эти дамы очень целеустремленные и умеют вдохновлять партнера на новые свершения.

4 место — Телец

В отношениях представительницы этого знака Зодиака стараются взять на себя заботы об уюте и комфорте в доме. Они обожают заботиться о родных и смело отдают бразды правления партнеру.

5 место — Дева

Такие женщины непредсказуемы и это привлекает мужчин больше всего. В отношениях с Девой никогда не будет грустно. Кроме того, рядом с этим знаком Зодиака можно по-настоящему расслабиться, ведь он без всяких колебаний возьмет все под свой контроль.

Напомним, ранее мы писали о том, какие знаки Зодиака самые лучшие. Астрологи составили собственный рейтинг.

Также мы рассказывали о том, какой знак Зодиака притягивает удачу. Этим людям во всем везет.