Найкращі дружини за знаком Зодіаку — рейтинг від астрологів

Найкращі дружини за знаком Зодіаку — рейтинг від астрологів

Дата публікації: 26 листопада 2025 20:22
Оновлено: 13:07
Рейтинг найкращих дружин за знаком Зодіаку — хто у списку
Закохана пара обіймається. Фото: Freepik

Поведінка та характер людини чималою мірою залежить від того, під яким знаком Зодіаку вона народилася. Так, деякі жінки просто природжені для того, аби піклуватися про близьких. Вони стають найкращими дружинами.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Рейтинг найкращих дружин за знаком Зодіаку

1 місце — Рак

Представниці цього знаку Зодіаку вміють піклуватися про чоловіка та дітей. Сім'я для них — це найцінніше, що може бути. Вони готові розчинитися в буденних справах, аби лише порадувати рідних. Рак відчуває натхнення, коли бачить посмішку партнера.

2 місце — Водолій

Такі жінки — мрія всіх чоловіків. Вони дбайливі та завжди займаються саморозвитком. Жінка-Водолій вміє знаходити баланс між сім'єю та власними інтересами. Це робить її привабливою в очах інших. 

3 місце — Козеріг

Представниці цього знака Зодіаку точно знають, як поєднати роботу та сімейні справи. Чоловіки відчувають надійність та вірність в таких жінках. Ці дами дуже цілеспрямовані та вміють надихати партнера на нові звершення.

4 місце — Телець

У стосунках представниці цього знака Зодіаку намагаються взяти на себе турботи про затишок та комфорт в домі. Вони обожнюють піклуватися про рідних та сміливо віддають кермо влади партнерові.

5 місце — Діва

Такі жінки непередбачувані й це приваблює чоловіків найбільше. У стосунках з Дівою ніколи не буде сумно. Крім того, поруч з цим знаком Зодіаку можна по-справжньому розслабитися, адже він без жодних вагань візьме все під свій контроль.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які знаки Зодіаку найкращі. Астрологи склали власний рейтинг.

Також ми розповідали про те, який знак Зодіаку притягує удачу. Цим людям у всьому щастить.

психологія Астрологія знаки Зодіаку цікаві факти стосунки
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
