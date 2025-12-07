Видео
Главная Психология Редко говорит правду — самый лживый знак Зодиака

Редко говорит правду — самый лживый знак Зодиака

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 20:10
Какой знак Зодиака чаще всего врет — астрологи ответили
Изображение знаков Зодиака. Фото: Freepik

Знак Зодиака способен многое рассказать о характере человека. В частности, он может указать на то, стоит ли ему доверять. Астрологи убеждены, что представители одного знака Зодиака чаще всего врут, поэтому не стоит полагаться на их слова.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Какой знак Зодиака больше всего врет

Настоящим мастером лжи считаются Близнецы. Этот знак Зодиака известен своей двойственной натурой и способностью быстро менять собственные слова и мысли. Астрологи предупреждают, что такие личности могут навредить, если им слепо доверять.

Способность Близнецов врать прямо в глаза увеличивается с возрастом. Они постоянно развивают свою склонность говорить неправду. Поэтому даже самый внимательный человек может поверить их лживым рассказам. При этом часто для Близнецов ложь становится обычным инструментом для развлечения. Им интересно наблюдать за людьми, которые и не догадываются о правде. Кроме того, они любят преувеличивать, чтобы приукрасить собственные достижения.

Однако астрологи не советуют воспринимать такое поведение этого знака Зодиака на свой счет. Склонность к тому, чтобы говорить неправду — это врожденная черта таких людей. Близнецы очень креативны и имеют богатое воображение. Именно это дает им возможность придумывать невероятные вещи просто в ходе разговора. Обычно такие люди не хотят причинить вред, они часто врут ради того, чтобы атмосфера разговора была легкой и веселой.

Напомним, ранее мы писали о главных недостатках каждого знака Зодиака. Это сигналы, которые не стоит игнорировать.

Также мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака становятся лучшими мамами. Эти женщины умеют проявлять любовь и сохранять авторитет.

психология Астрология знаки Зодиака интересные факты общение
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
