Найкращі мами за знаком Зодіаку — хто очолив рейтинг

Деякі жінки просто призначені для того, аби стати найкращими матерями. Вони вміють бути турботливими, люблячими та при цьому зберігати авторитет. Астрологи зазначають, що йдеться про представниць п'яти знаків Зодіаку.

Знаки Зодіаку найкращих матерів

5 місце — Телець

Такі жінки відрізняються особливою терпеливістю та стриманістю. Вони вміють контролювати себе та не піддаються на дитячі маніпуляції. Телець — це ідеальне поєднання суворої та розуміючої мами. Представниці цього знака Зодіаку вміють турбуватися про рідних та вибудовують правила, комфортні для усіх.

4 місце — Близнюки

Такі жінки стають не стільки хорошими матерями, скільки подругами. Вони веселі та щирі, а тому діти почуваються поруч з ними комфортно. Близнюки знають, як завоювати довіру дитини й ніколи не видадуть її секрети. Ось чому діти без вагань зателефонують такій матері, якщо у них щось піде не так.

3 місце — Терези

Мами-Терези прагнуть завжди підтримувати баланс у своєму житті. Такі жінки справедливі й не будуть сварити чи принижувати дитину. Вони дають змогу дитині зрозуміти, де вона помилилася, й підказують, як можна все виправити. Через це, поруч з такою мамою дитина почувається зрілою та важливою.

2 місце — Козеріг

Представниці цього знака Зодіаку вирішують стати мамами тоді, коли дійсно готові до цього. Через це, їхні діти ростуть у гармонії та здоровій атмосфері. Такі жінки готові боротися з усім світом, аби лише захистити свою малечу. Вони знають, як досягати успіху, й вчать цього своїх дітей.

1 місце — Риби

Астрологи зазначають, що саме представниці цього знака Зодіаку заслуговують на звання найкращих матерів. Такі жінки випромінюють тепло, як ніхто інший. Їхні діти виростають у великій любові, увазі та доброті. Мами-Риби не вдаються до схем та хитрощів, щоб змусити своїх малюків слухатися їх, а завойовують їхню прихильність та довіру.

