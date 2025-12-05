Відео
Головна Психологія Регулярний інтим призводить до зростання доходів — правда чи міф

Регулярний інтим призводить до зростання доходів — правда чи міф

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 15:40
Чи справді кількість грошей залежить від інтиму — науковці з'ясували
Чоловік тримає гроші в руках. Фото: Freepik

Активне інтимне життя може зробити людину не тільки щасливішою, а й багатшою. Нове дослідження виявило несподіваний зв'язок між коханням та фінансовим станом людей.

Про це пише CBC News.

Читайте також:

Як кількість інтиму впливає на фінансовий стан

Науковці виявили, що люди, які займаються інтимом чотири або більше разів на тиждень, заробляють значно краще за інших. Вони мають ліпше здоров'я та позитивніше ставляться до життя. Саме це впливає на продуктивність та відсутність депресії.

"Люди потребують любові від інших. За відсутності інтиму багато хто стає схильним до самотності, соціальної тривожності та депресії, що може вплинути на їхнє трудове життя", — зазначив автор дослідження Нік Драйдакіс.

Він також пояснив, що згідно з однією з психологічних теорій, люди мають задовольнити свої основні потреби, такі як їжа, вода та інтимна активність, перш ніж вони зможуть досягти успіху в інших аспектах свого життя. Фактично, якщо кохання в житті людини відсутнє або його замало, то розбагатіти їй буде дуже складно.

"Здається, нам слід разом розглянути зв'язок між щастям, інтимною активністю, продуктивністю та заробітною платою", — додає науковець.

Драйдакіс також зазначає, що ті люди, які частіше займаються інтимом, є більш товариськими та мають нижчі ризики щодо низки хвороб. Вони рідше хворіють на діабет, серцеві захворювання чи артрит.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому з'явилася найбільша інтимна криза в історії людства. Зараз кохання стає все менше.

Також ми розповідали про те, яка звичка зробить інтимне життя кращим. Мало хто про це знає.

психологія гроші цікаві факти інтим стосунки
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
