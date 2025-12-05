Действительно ли количество денег зависит от интима — ученые выяснили

Мужчина держит деньги в руках. Фото: Freepik

Активная интимная жизнь может сделать человека не только счастливее, но и богаче. Новое исследование выявило неожиданную связь между любовью и финансовым состоянием людей.

Об этом пишет CBC News.

Как количество интима влияет на финансовое состояние

Ученые обнаружили, что люди, которые занимаются интимом четыре или более раз в неделю, зарабатывают значительно лучше других. Они имеют лучшее здоровье и положительно относятся к жизни. Именно это влияет на производительность и отсутствие депрессии.

"Люди нуждаются в любви от других. При отсутствии интима многие становятся склонными к одиночеству, социальной тревожности и депрессии, что может повлиять на их трудовую жизнь", — отметил автор исследования Ник Драйдакис.

Он также пояснил, что согласно одной из психологических теорий, люди должны удовлетворить свои основные потребности, такие как еда, вода и интимная активность, прежде чем они смогут достичь успеха в других аспектах своей жизни. Фактически, если любовь в жизни человека отсутствует или ее мало, то разбогатеть ему будет очень сложно.

"Кажется, нам следует вместе рассмотреть связь между счастьем, интимной активностью, производительностью и заработной платой", — добавляет ученый.

Драйдакис также отмечает, что те люди, которые чаще занимаются интимом, являются более общительными и имеют более низкие риски по ряду болезней. Они реже болеют диабетом, сердечными заболеваниями или артритом.

