Головна ознака успішних стосунків — на що варто звернути увагу

Закохана пара. Фото: Freepik

Зрозуміти, чи стосунки мають шанси на успіх, можна ще на самому початку спілкування. Для цього багато хто звертає увагу на низку ознак, однак найголовніша з них часто залишається непоміченою.

Про це пише CNBC Make Its.

Реклама

Читайте також:

Що вказує на успіх стосунків

Здорові та міцні стосунки тримаються на концепції взаємного впливу. Вона полягає в тому, що обоє партнерів готові дозволити собі змінюватися через потреби та погляди другої половинки. Ця ознака успішних стосунків є однією з ключових, однак часто залишається найбільш недооціненою.

Така якість яскраво проявляється не в періоди гармонії, а тоді, коли між партнерами виникають розбіжності. Якщо обоє людей у стосунках відчувають, що можуть впливати одне на одного і їхній голос справді важливий, то емоційна безпека в такому союзі буде поглиблюватися.

Психологи пояснюють, що коли партнери відчувають взаємний вплив, стосунки не лише здаються справедливішими, але й насправді вони є більш стабільними. У такому випадку невеликі конфлікти рідше переростають у хронічний глухий кут.

Взаємний вплив у стосунках можна розвинути. Для цього варто щотижня свідомо йти на один компроміс, який важливий для кожного з партнерів. Це може бути певна звичка чи уподобання, вибір ресторану чи маршруту додому. Хоча й такі жести можуть здаватися незначними, але з часом вони значно покращують стосунки. Саме це відрізняє партнерів, які просто співіснують, від тих, хто постійно зближується.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому люди частіше закохуються взимку. В цей період хочеться бути поруч з партнером.

Також ми розповідали про те, які ознаки вказують на те, що ви — аб'юзер. Варто виправити це, аби зберегти стосунки.