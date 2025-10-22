Імена жінок, яким не щастить у коханні — чому їм важко будувати стосунки

Засмучена жінка. Фото: Freepik

Деякі жінки з легкістю будують стосунки й виходять заміж раз та на все життя. Інші ж — не можуть знайти справжнє кохання та часто потрапляють в пастки аб'юзерів. На це може впливати ім'я людини. Воно наділяє її особливою енергетикою та рисами характеру.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Жінки з якими іменами нещасні у стосунках

Оксана

Жінки з цим іменем дуже практичні й навіть у стосунках вони не можуть знайти місце для романтики чи спонтанності. Через це Оксанам не вдається побудувати щасливі стосунки. Партнер поруч з такою жінкою почувається пригніченим та вважає себе лише інструментом для досягнення цілей, які ставить перед собою Оксана.

Наталія

Такі жінки дуже сильні характером та впевнені в собі. Їм важко довіряти комусь крім себе, навіть якщо це партнер у стосунках. Крім того, Наталія може бути дуже жорсткою та різкою до своєї другої половинки. Через це такі жінки часто не можуть побудувати щасливий союз.

Самотня жінка. Фото: Freepik

Анастасія

Власниці цього імені звикли все завжди тягнути на собі. Через це вони на підсвідомому рівні притягують інфантильних партнерів, які не хочуть щось вирішувати чи досягати успіху. Зрештою стосунки Анастасії перетворюються не на щасливий союз, а на суцільне розчарування.

Діана

Такі жінки приречені на випробування в житті. Їх чекає складна доля, зокрема, у стосунках. Проблема цих особистостей — доброта, що немає меж. Діана прагне, аби всім навколо було комфортно та часто забуває про себе. Вона підлаштовується під партнера, поволі втрачаючи власну значущість.

Світлана

Таким жінкам не пощастило мати дуже наївний характер. Їм хочеться вірити у те, що всі навколо ніколи не обмануть та будуть відвертими. Однак у стосунках часто стається з точністю навпаки. Саме тому Світлані важко знайти свою другу половинку.

