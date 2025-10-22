Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Не везет в любви — женщины с какими именами часто одиноки

Не везет в любви — женщины с какими именами часто одиноки

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 14:04
обновлено: 08:37
Имена женщин, которым не везет в любви — почему им трудно строить отношения
Расстроенная женщина. Фото: Freepik

Некоторые женщины с легкостью строят отношения и выходят замуж раз и на всю жизнь. Другие же — не могут найти настоящую любовь и часто попадают в ловушки абьюзеров. На это может влиять имя человека. Оно наделяет его особой энергетикой и чертами характера.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Женщины с какими именами несчастны в отношениях

Оксана

Женщины с этим именем очень практичны и даже в отношениях они не могут найти место для романтики или спонтанности. Поэтому Оксанам не удается построить счастливые отношения. Партнер рядом с такой женщиной чувствует себя подавленным и считает себя лишь инструментом для достижения целей, которые ставит перед собой Оксана.

Наталья

Такие женщины очень сильные характером и уверены в себе. Им трудно доверять кому-то кроме себя, даже если это партнер в отношениях. Кроме того, Наталья может быть очень жесткой и резкой к своей второй половинке. Из-за этого такие женщины часто не могут построить счастливый союз.

Імена жінок, яким не щастить у коханні
Одинокая женщина. Фото: Freepik

Анастасия

Обладательницы этого имени привыкли все всегда тянуть на себе. Поэтому они на подсознательном уровне притягивают инфантильных партнеров, которые не хотят что-то решать или добиваться успеха. В конце концов отношения Анастасии превращаются не в счастливый союз, а в сплошное разочарование.

Диана

Такие женщины обречены на испытания в жизни. Их ждет сложная судьба, в частности, в отношениях. Проблема этих личностей — доброта, которая не имеет границ. Диана стремится, чтобы всем вокруг было комфортно и часто забывает о себе. Она подстраивается под партнера, постепенно теряя собственную значимость.

Светлана

Таким женщинам не повезло иметь очень наивный характер. Им хочется верить в то, что все вокруг никогда не обманут и будут откровенными. Однако в отношениях часто происходит с точностью наоборот. Именно поэтому Светлане трудно найти свою вторую половинку.

Напомним, ранее мы писали о том, какие имена имеют женщины, успешные во всем. Им всегда везет.

Также мы рассказывали о том, женщины с какими именами не рождены для работы. Им лучше отдыхать и заниматься собой.

психология женщины имена любовь отношения
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации