Імена найбільш впевнених в собі жінок — їх завжди супроводжує удача

Деякі імена здатні притягувати удачу. Такі жінки завжди впевнено йдуть по життю та досягають більше, ніж інші. Вони не просто щасливиці, а особистості, які знають, на що заслуговують, й не погоджуються на менше.

Імена щасливих та впевнених в собі жінок

Дар'я

Це ім'я притягує щастя та удачу в життя своєї власниці. Дар'ї зазвичай дуже турботливі, добрі та чуйні. Вони ніколи не почуваються самотніми, адже вміють знаходити спільну мову з усіма та мають багато близьких. Такі особистості хоча й наділені м'яким характером, але дуже впевнені в собі. Вони ніколи не погодяться на менше, ніж заслуговують, й не потерплять поганого ставлення.

Софія

В перекладі з давньогрецької це ім'я означає "мудрість" й це цілком описує Софію. Такі жінки мають гострий розум та особливу життєву розсудливість. Завдяки цим рисам Софії часто досягають більшого за інших. При цьому для них важливо знайти справжнє людське щастя, яке не залежить від грошей і брендових речей.

Ольга

Це ім'я в перекладі з давньоскандинавської означає "мудра" чи "свята". Такі жінки вирізняються неймовірною рішучістю і твердим характером. Вони завжди досягають успіху в поставлених цілях. Ольга не боїться йти назустріч новому через впевненість у своїх силах, а оптимістичний настрій допомагає їй ніколи не опускати руки.

Лада

Таке ім'я випромінює радість і світло. Лади зазвичай привертають увагу оточуючих завдяки своїй особливій харизмі. Емоційність приводить цих жінок до успіху. Вони завжди переконані у своїй правоті та не бояться зробити крок у невідомість.

Марія

Жінки з цим іменем часто життєрадісні, дружелюбні та добрі. Вони готові завжди прийти на допомогу іншим. При цьому такі особистості мають сильний характер та впевнені в собі. Марії цим надихають людей та справляють на них гарне враження.

