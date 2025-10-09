Як правильно визначити рівень IQ — перевірені способи

Дівчина дивиться в ноутбук. Фото: Pexels

Рівень IQ — це показник загального рівня інтелектуальних здібностей особистості. При цьому йдеться не просто про знання, а й про здатність логічно мислити та шукати різні варіанти розв'язання проблеми. Дізнатись свій рівень інтелекту можна кількома способами.

Як та для чого визначати рівень IQ

Тести для визначення рівня IQ використовують для проведення наукових досліджень. Таким чином вчені порівнюють групи людей, що проживають в різних місцях та умовах, а також відрізняються за соціальним статусом чи освітою. Крім того, тест на IQ допомагає виявити зміни в роботі мозку, що стосуються віку чи травм. Зрештою, визначити рівень інтелекту можна для того, аби просто себе перевірити.

Чоловік тримає в руках планшет. Фото: Pexels

Дізнатись рівень IQ можна за допомогою численних тестів. Якщо така перевірка проходить у професійних цілях для людей старше 16 років, то часто використовують Шкалу інтелекту Векслера для дорослих (WAIS). Вона дає змогу не тільки провести загальну оцінку, а й визначити бали за конкретні напрямки:

вербальне розуміння;

просторове сприйняття;

здатність мислити абстрактно;

робочу пам'ять;

швидкість обробки інформації.

Для дітей шкільного віку використовується Шкала інтелекту Векслера (WISC). Такі тести платні, аби пройти їх, потрібно придбати спеціальний набір матеріалів. Результат має інтерпретувати кваліфікований психолог.

Крім того, пройти тест на рівень IQ можна й самостійно за допомогою безкоштовних аналогів. Один за таких, наприклад, доступний на сайті IQMIND.

