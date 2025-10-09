Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Як дізнатись свій рівень IQ — прості способи

Як дізнатись свій рівень IQ — прості способи

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 06:33
Як правильно визначити рівень IQ — перевірені способи
Дівчина дивиться в ноутбук. Фото: Pexels

Рівень IQ — це показник загального рівня інтелектуальних здібностей особистості. При цьому йдеться не просто про знання, а й про здатність логічно мислити та шукати різні варіанти розв'язання проблеми. Дізнатись свій рівень інтелекту можна кількома способами.

Про це йдеться на порталі Kyivstar Business Hub.

Реклама
Читайте також:

Як та для чого визначати рівень IQ

Тести для визначення рівня IQ використовують для проведення наукових досліджень. Таким чином вчені порівнюють групи людей, що проживають в різних місцях та умовах, а також відрізняються за соціальним статусом чи освітою. Крім того, тест на IQ допомагає виявити зміни в роботі мозку, що стосуються віку чи травм. Зрештою, визначити рівень інтелекту можна для того, аби просто себе перевірити.

Як та для чого визначати рівень IQ
Чоловік тримає в руках планшет. Фото: Pexels

Дізнатись рівень IQ можна за допомогою численних тестів. Якщо така перевірка проходить у професійних цілях для людей старше 16 років, то часто використовують Шкалу інтелекту Векслера для дорослих (WAIS). Вона дає змогу не тільки провести загальну оцінку, а й визначити бали за конкретні напрямки:

  • вербальне розуміння;
  • просторове сприйняття;
  • здатність мислити абстрактно;
  • робочу пам'ять;
  • швидкість обробки інформації. 

Для дітей шкільного віку використовується Шкала інтелекту Векслера (WISC). Такі тести платні, аби пройти їх, потрібно придбати спеціальний набір матеріалів. Результат має інтерпретувати кваліфікований психолог. 

Крім того, пройти тест на рівень IQ можна й самостійно за допомогою безкоштовних аналогів. Один за таких, наприклад, доступний на сайті IQMIND.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які знаки Зодіаку мають найвищий рівень IQ. Вони розумніші за інших.

Також ми розповідали про те, які риси характеру вирізняють дітей з високим IQ. Йдеться не про гарні оцінки чи старанність.

психологія поради інтелект цікаві факти рівень IQ
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації