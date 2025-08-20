Які знаки Зодіаку мають високий рівень інтелекту — перевірте свій

Розумна дівчина. Фото: Pexels

Деякі люди просто вражають розумом. Це природжені генії, які легко справляються зі складними завданнями та швидко знаходять потрібні рішення. Астрологи зазначають, що є три знаки Зодіаку, представники яких мають надзвичайно високий рівень IQ.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Найрозумніші знаки Зодіаку

Діва

Представники цього знаку Зодіаку мають аналітичний склад розуму. Вони вміють все обдумувати та природжені бути стратегами чи дослідниками. При цьому Діва не прагне визнання чи слави, вона віддає перевагу залишатись в тіні, таємно керуючи всіма. Такі люди дуже скрупульозні та мають виняткову здатність звертати увагу на деталі, яких інші не помічають. Вони досягають шаленого успіху в галузях, що вимагають точності.

Чоловік читає книгу. Фото: Pexels

Козеріг

Такі люди дуже раціональні та дисципліновані. Це цілеспрямовані особистості, які завдяки гостроті розуму часто досягають успіху. Вони ретельно обдумують кожен крок та здатні прорахувати наперед дії інших людей. Їхній інтелект проявляється в особливому підході до розв'язання проблем — вони роблять все методично та рішуче. Такі особистості часто знаходять себе в галузях, де знадобиться логіка й ясне мислення.

Скорпіон

Такі люди мають дуже глибокий внутрішній світ й завжди усім цікавляться. Через це Скорпіони вважаються одними з найрозумніших знаків Зодіаку. Вони прагнуть зрозуміти все й розкладають ситуації по поличках. Саме тому такі особистості здатні глибоко проникати в суть речей й розкривати приховані сенси. Це справжні генії та стратегічні мислителі, які здатні швидко знаходити ефективні рішення.

