Как правильно определить уровень IQ — проверенные способы

Уровень IQ — это показатель общего уровня интеллектуальных способностей личности. При этом речь идет не просто о знаниях, но и о способности логически мыслить и искать различные варианты решения проблемы. Узнать свой уровень интеллекта можно несколькими способами.

Как и для чего определять уровень IQ

Тесты для определения уровня IQ используют для проведения научных исследований. Таким образом ученые сравнивают группы людей, проживающих в разных местах и условиях, а также отличающихся по социальному статусу или образованию. Кроме того, тест на IQ помогает выявить изменения в работе мозга, касающиеся возраста или травм. В конце концов, определить уровень интеллекта можно для того, чтобы просто себя проверить.

Узнать уровень IQ можно с помощью многочисленных тестов. Если такая проверка проходит в профессиональных целях для людей старше 16 лет, то часто используют Шкалу интеллекта Векслера для взрослых (WAIS). Она позволяет не только провести общую оценку, но и определить баллы за конкретные направления:

вербальное понимание;

пространственное восприятие;

способность мыслить абстрактно;

рабочую память;

скорость обработки информации.

Для детей школьного возраста используется Шкала интеллекта Векслера (WISC). Такие тесты платные, чтобы пройти их, нужно приобрести специальный набор материалов. Результат должен интерпретировать квалифицированный психолог.

Кроме того, пройти тест на уровень IQ можно и самостоятельно с помощью бесплатных аналогов. Один из таких, например, доступен на сайте IQMIND.

