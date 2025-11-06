Відео
Головні життєві правила — без них неможливо стати щасливим

Головні життєві правила — без них неможливо стати щасливим

Ua en ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 09:00
Оновлено: 18:30
Як жити щасливо — чотири принципи, що мають бути у всіх
Дівчина посміхається. Фото: Pexels

Певні речі можуть заважати жити щасливо. Психологи зазначають, що дечого потрібно позбутися, а щось треба зрозуміти, аби віднайти спокій та гармонію. Є чотири правила, яких мають дотримуватися усі. Вони допоможуть почати жити своє краще життя.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Чотири принципи для щасливого життя

Правило №1

  • Змиріться зі своїм минулим, аби воно не заважало теперішньому. 

Спокою та щастя не буде, поки людина не почне насолоджуватись теперішнім та дивитись у майбутнє. Саме тому варто відпустити всі образи й невдачі минулого. Лише звільнення від емоційного тягаря дасть змогу рухатися далі.

Правило №2

  • Те, що думають інші люди про вас — не ваші проблеми.

Багатьох особистостей на шляху до успіху стримує страх того, що скажуть про них оточення. Насправді їхня думка — це не істина, до якої варто прислухатися. Ви маєте тверезо оцінювати себе та розуміти власну значущість не через компліменти інших, а завдяки любові до себе.

Чотири життєві правила, що мають бути у всіх
Дівчина посміхається. Фото: Pexels

Правило №3

  • Ніхто не відповідає за ваше щастя окрім вас самих.

Чекати на подарунок долі чи те, що хтось допоможе вам змінити життя на краще — найгірший варіант з усіх. Не перекладайте відповідальність за власне щастя на оточення. Беріть усе в свої руки та будуйте власний добробут.

Правило №4

  • Частіше посміхайтеся, аби почувати себе краще.

Посмішка — найсильніший інструмент для досягнення успіху. Песимізм може вбити мотивацію та віру в краще майбутнє. Саме тому варто ставитись до всього зі позитивом. Це притягне у ваше життя потрібних людей.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, в якому віці найчастіше люди бувають нещасними. Цей період — справжня криза.

Також ми розповідали про унікальний тип особистості, що притаманний небагатьом. Такі люди мають певні риси характеру, які їх відрізняються.

Автор:
Софія Ковальчук
Автор:
Софія Ковальчук
