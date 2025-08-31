Поради школярки Яни для легкого повернення до шкільного режиму

Режим сну. Фото: скріншот із відео

Повернення до шкільного режиму після літніх канікул може стати справжнім викликом для батьків і дітей. Юна блогерка Яна пропонує прості й ефективні кроки, які допоможуть зробити цей процес легким і навіть цікавим для школярів.

Про це повідомляє МОЗ України.

Як підготувати дитину до школи

Школярка Яна, яка веде власний відеощоденник, ділиться порадами щодо того, як повернутися до здорового режиму сну. Вона радить встановити нагадування про час підготовки до сну та прокидатися разом із батьками. Також важливо запланувати ранкові активності, щоб дитині було цікаво вставати.

"Я прокидаюся разом із батьками: поки вони збираються на роботу, я вже снідаю!", — розповідає Яна.

Юна блогерка радить дорослим також дотримуватися чіткого режиму, адже приклад батьків — головна мотивація для дітей. Вечір має проходити спокійно: прогулянка, обмеження гаджетів і читання допомагають організму підготуватися до сну. Такі маленькі кроки створюють здорову атмосферу для всієї родини.

Дотримання цих простих порад дозволяє уникнути зайвих конфліктів у сім’ї, полегшує адаптацію до школи та допомагає зберегти здоров'я дитини. Своїм прикладом Яна мотивує інших дітей і батьків ставитися до ранкового підйому як до веселого старту нового дня. А від цього виграють і діти, і дорослі.

