Головна Медцентр Як налаштувати дитину на шкільний режим — поради блогерки

Як налаштувати дитину на шкільний режим — поради блогерки

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 15:10
Поради школярки Яни для легкого повернення до шкільного режиму
Режим сну. Фото: скріншот із відео

Повернення до шкільного режиму після літніх канікул може стати справжнім викликом для батьків і дітей. Юна блогерка Яна пропонує прості й ефективні кроки, які допоможуть зробити цей процес легким і навіть цікавим для школярів.

Про це повідомляє МОЗ України.

Читайте також:

Як підготувати дитину до школи

Школярка Яна, яка веде власний відеощоденник, ділиться порадами щодо того, як повернутися до здорового режиму сну. Вона радить встановити нагадування про час підготовки до сну та прокидатися разом із батьками. Також важливо запланувати ранкові активності, щоб дитині було цікаво вставати.

"Я прокидаюся разом із батьками: поки вони збираються на роботу, я вже снідаю!", — розповідає Яна.

Юна блогерка радить дорослим також дотримуватися чіткого режиму, адже приклад батьків — головна мотивація для дітей. Вечір має проходити спокійно: прогулянка, обмеження гаджетів і читання допомагають організму підготуватися до сну. Такі маленькі кроки створюють здорову атмосферу для всієї родини.

Дотримання цих простих порад дозволяє уникнути зайвих конфліктів у сім’ї, полегшує адаптацію до школи та допомагає зберегти здоров'я дитини. Своїм прикладом Яна мотивує інших дітей і батьків ставитися до ранкового підйому як до веселого старту нового дня. А від цього виграють і діти, і дорослі.

Нагадаємо, що система грошового забезпечення педагогів включає посадовий оклад та низку обов’язкових і додаткових надбавок. Розмір кожної з них визначається індивідуально, що формує загальну суму виплат учителям.

Раніше ми також інформували, що середні зарплати вчителів в Україні залишаються на дуже низькому рівні. Нестача фінансування призводить до того, що молоді фахівці не поспішають працювати у школах.

Андрій Плахонін - Редактор
Автор:
Андрій Плахонін
