Главная Медцентр Как настроить ребенка на школьный режим — советы блогера

Как настроить ребенка на школьный режим — советы блогера

Дата публикации 31 августа 2025 15:10
Советы школьницы Яны для легкого возвращения к школьному режиму
Режим сна. Фото: скриншот из видео

Возвращение к школьному режиму после летних каникул может стать настоящим вызовом для родителей и детей. Юная блогер Яна предлагает простые и эффективные шаги, которые помогут сделать этот процесс легким и даже интересным для школьников.

Об этом сообщает Минздрав Украины.

Читайте также:

Как подготовить ребенка к школе

Школьница Яна, которая ведет собственный видеодневник, делится советами о том, как вернуться к здоровому режиму сна. Она советует установить напоминание о времени подготовки ко сну и просыпаться вместе с родителями. Также важно запланировать утренние активности, чтобы ребенку было интересно вставать.

"Я просыпаюсь вместе с родителями: пока они собираются на работу, я уже завтракаю!", — рассказывает Яна.

Юная блогерша советует взрослым также придерживаться четкого режима, ведь пример родителей — главная мотивация для детей. Вечер должен проходить спокойно: прогулка, ограничение гаджетов и чтение помогают организму подготовиться ко сну. Такие маленькие шаги создают здоровую атмосферу для всей семьи.

Соблюдение этих простых советов позволяет избежать лишних конфликтов в семье, облегчает адаптацию к школе и помогает сохранить здоровье ребенка. Своим примером Яна мотивирует других детей и родителей относиться к утреннему подъему как к веселому старту нового дня. А от этого выигрывают и дети, и взрослые.

Напомним, что система денежного обеспечения педагогов включает должностной оклад и ряд обязательных и дополнительных надбавок. Размер каждой из них определяется индивидуально, что формирует общую сумму выплат учителям.

Ранее мы также информировали, что средние зарплаты учителей в Украине остаются на очень низком уровне. Недостаток финансирования приводит к тому, что молодые специалисты не спешат работать в школах.

образование школы блогеры школьники школа
Андрей Плахонин - Редактор
Автор:
Андрей Плахонин
