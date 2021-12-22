Вимагали у пасажирки гроші, погрожуючи зброєю: на Львівщині судитимуть двох розбійників

Стрийський суд судитиме 22-річного та 17-річного жителів Івано-Франківської області. Вони вимагали у жінки гроші та телефон, погрожуючи пістолетом.
Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.
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Зловмисники пересувалися на орендованому автомобілі та зупинилася в одному з неселених пунктів Івано-Франківщини. Вони запропонували підвезти людей до Львівської області. Одна жінка погодилася на пропозицію та сіла у авто до хлопців.
"По дорозі до пункту призначення, водій звернув на ґрунтову дорогу та подав сигнал своєму неповнолітньому спільнику, після якого той дістав пістолет та почав вимагати у жінки гроші та мобільний телефон. Злякавшись, дівчина відчинила задні двері та на ходу вистрибнула із салону автомобіля, внаслідок чого отримала тілесні ушкодження, однак завдяки цьому змогла втекти від нападників" - йдеться у повідомленні.
Зловмисників звинуватили за такими статтями:
Також 22-річного чоловіка судитимуть за втягнення неповнолітнього у протиправну діяльність. Максимальне покарання - 7 років у в'язниці.