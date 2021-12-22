live
live
LIVE онлайн
Київ
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
-11°
Затори
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
Оберіть мову
  • Головна
  • Львів
  • 4 роки в’язниці за крадіжку телефону: у Львові закінчився суд над двома грабіжниками

4 роки в’язниці за крадіжку телефону: у Львові закінчився суд над двома грабіжниками

Львів
22 грудня 10:59
read-icon ~ 1 хв.
views-icon 99
views-icon
Читати російською
Зловмисники нанесли потерпілому легкі тілесні ушкодження та викрали у нього IPhon
4 роки в’язниці за крадіжку телефону: у Львові закінчився суд над двома грабіжниками

У Львові засудили двох чоловіків до 4 років в'язниці за побиття людини та крадіжку телефона.

Про це повідомляє прокуратура Львівської області. 

Читайте також: Вкрала телефон і намагалась втекти: у Львові затримали зловмисницю-крадійку. Фото

Деталі справи

Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо двох уродженців Рівненщини. Їх судили за ч. 2 ст.186 КК України (грабіж, поєднаний з насильством. яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб).

Прокурори у суді довели, що 30 січня 2021 року близько 10 год вечора у Львові на вулиці Личаківській обвинувачені пограбували перехожого. Вони нанесли потерпілому легкі тілесні ушкодження та викрали у нього iPhone.

Суд підтримав позицію прокурорів та визнав двох чоловіків винними та призначив одному покарання у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі, другому - 4 роки позбавлення волі.

Більше кримінальних новин Львівщини 

  • На Львівщині кіберполіція викрила склади з нелегальними продуктами. Правоохоронці затримали 18 людей, яківиготовляли фальсифіковані продукти харчування і продавали їх через інтернет під виглядом оригінальної продукції світових виробників.
  • На Львівщині правоохоронці розкрили схему виготовлення та збуту підроблених сертифікатів про вакцинацію від СОVID-19.
  • 12 листопада поліція викрила та припинила роботу злочинної схеми з виготовлення фальсифікованого алкоголю та тютюнових виробівна Львівщині. Організаторам загрожує 7 років позбавлення волі.
Останні новини по темі:
Автор публікації
Денис Котляров
Поділитись публікацією

Смішно

LOLStateNormal 0

Оце так!

WowStateNormal 0

Сумно

SadStateNormal 0

Обурливо

AngryStateNormal 0
views-icon 99
суд в'язниця Львівська область прокуратура
Більше оперативних новин шукайте в
Схожі новини
Болото корупції: чим "прославився" львівський авіаремонтний завод

Болото корупції: чим "прославився" львівський авіаремонтний завод

23 грудня 19:00

Львів
На Львівщині знову запланували відключення світла: на який час і де саме

На Львівщині знову запланували відключення світла: на який час і де саме

23 грудня 17:54

Львів
Міськрада Львова купить квартиру за півтора мільйони, щоб розширити музей Крушельницької

Міськрада Львова купить квартиру за півтора мільйони, щоб розширити музей Крушельницької

23 грудня 17:44

Львів
"Відчепіться від спортсменів з вашою політикою": ветеран побив львівського депутата. Відео

"Відчепіться від спортсменів з вашою політикою": ветеран побив львівського депутата. Відео

23 грудня 17:06

Львів
Головна Львів 4 роки в’язниці за крадіжку телефону: у Львові закінчився суд над двома грабіжниками
Цей сайт використовує cookie-файли.
Більше інформації Погоджуюсь