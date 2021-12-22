4 роки в’язниці за крадіжку телефону: у Львові закінчився суд над двома грабіжниками

У Львові засудили двох чоловіків до 4 років в'язниці за побиття людини та крадіжку телефона.

Про це повідомляє прокуратура Львівської області.

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Деталі справи

Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо двох уродженців Рівненщини. Їх судили за ч. 2 ст.186 КК України (грабіж, поєднаний з насильством. яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб).

Прокурори у суді довели, що 30 січня 2021 року близько 10 год вечора у Львові на вулиці Личаківській обвинувачені пограбували перехожого. Вони нанесли потерпілому легкі тілесні ушкодження та викрали у нього iPhone.

Суд підтримав позицію прокурорів та визнав двох чоловіків винними та призначив одному покарання у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі, другому - 4 роки позбавлення волі.

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