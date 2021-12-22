У Львові відкрили кримінальне провадження проти 50-річного чоловіка, який чіплявся до дитини у шкільній вбиральні

У Львові проти 50-річного чоловіка, який пробрався до школи та чіплявся до 7-річної дівчинки в туалеті, відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє APnews з посиланням на пресслужбу Львівської обласної прокуратури.

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Подробиці

Зазначається, що проти підозрюваного відкрито провадження за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без цього.

Крім того, найближчим часом чоловікові планують повідомити про підозру. Також прокуратура планує наполягати, щоб підозрюваному суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Затримання злочинця

Поліція також повідомила, що невдовзі слідчі повідомлять 50-річному мешканцю Києва про підозру в розбещенні неповнолітніх. Варто додати, що чоловік раніше теж був судимий. За що - у поліції не уточнили.

Наряд Національної гвардії України виявив чоловіка на одній із вулиць міста. Його одразу ж було затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, до правоохоронців раніше звернулась мати семирічної учениці другого класу однієї з львівських шкіл, яка повідомила, що невідомий чоловік зайшов у шкільний туалет, коли там перебувала її донька та намагався вчинити щодо дитини розпусні дії.

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