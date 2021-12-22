Погрожував пістолетом та вимагав гроші у школярів: у Львові затримали 18-річного хулігана. Фото

Патрульна поліція затримала 21 грудня у Львові 18-річного хлопця, який вимагав гроші у неповнолітніх та погрожував їм зброєю. Правоохоронців викликав небайдужий громадянин.

Про це повідомили у Патрульній поліції Львова.

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Подробиці інциденту

До поліції звернувся перехожий. Він розповів, що побачив, як на вулиці Степана Бандери хлопець, одягнений у балаклаву, голосно спілкується з двома школярами. Правоохоронці виїхали на місце події. Там вони дійсно побачили 18-річного хлопця у балаклаві та зі зброєю. Зловмисник використовував пістолет, щоб залякати неповнолітніх.

"Він дочекався двох учнів віком 16 та 17 років після закінчення уроків. Коли вони вийшли, зі слів очевидця і школярів, приставляв пістолет до їхніх грудей і наніс тілесні ушкодження одному із хлопців в обличчя. З пояснень підлітків, він вимагав в них щотижневу винагороду у 500 гривень та певну інформацію" - йдеться у повідомленні.

Зловмисник пояснив, що зброю придбав у магазині для власної безпеки. Правоохоронці затримали 18-річного та відкрили кримінальне провадження - "Хуліганство вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень". Максимальне покарання - 7 років позбавлення волі.

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