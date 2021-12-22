live
live
LIVE онлайн
Київ
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
-11°
Затори
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
Оберіть мову
  • Головна
  • Львів
  • У Львові затримали педофіла, який чіплявся до семирічної школярки

У Львові затримали педофіла, який чіплявся до семирічної школярки

Львів
22 грудня 09:59
read-icon ~ 1 хв.
views-icon 270
views-icon
Читати російською
Раніше затриманий неодноразово притягався до кримінальної відповідальності
У Львові затримали педофіла, який чіплявся до семирічної школярки

У Львові поліція затримала педофіла, який пробрався в одну із місцевих шкіл на Сихові та домагався до учениці 2-го класу.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

Читайте також:
Перевдягнувся у жінку та чіплявся до другокласниці: у львівську школу пробрався педофіл. Відео

Як викрили педофіла?

21 грудня, невідомий чоловік пробрався в одну із шкіл на Сихові та домагався до учениці 2-го класу. Як повідомляли раніше, зловмисник одягнув жіночий одяг і зайшов у жіночий туалет.

Після цього інциденту, в поліцію одразу звернулась мати семирічної учениці другого класу, яка повідомила, що невідомий чоловік зайшов у шкільний туалет, коли там перебувала її донька та просив дівчинку зняти свій одяг, аби той її оглянув.

До викриття педофіла були задіяні оперативники кримінальної поліції та співробітники інших служб поліції Львівщини, а також  військовослужбовці Національної гвардії України. Правоохоронці встановили особу зловмисника, 50-річного мешканця Києва та розшукали його.

Незабаром слідчі повідомлять раніше судимому мешканцю Києва про підозру в розбещенні неповнолітніх. За скоєне йому загрожує покарання – до восьми років позбавлення волі.

Більше новин про домагання до дітей

Останні новини по темі:
Авторка публікації
Петрик Галина
Поділитись публікацією

Смішно

LOLStateNormal 0

Оце так!

WowStateNormal 0

Сумно

SadStateNormal 0

Обурливо

AngryStateNormal 1
views-icon 270
школи діти Львів педофіли
Більше оперативних новин шукайте в
Схожі новини
Болото корупції: чим "прославився" львівський авіаремонтний завод

Болото корупції: чим "прославився" львівський авіаремонтний завод

23 грудня 19:00

Львів
На Львівщині знову запланували відключення світла: на який час і де саме

На Львівщині знову запланували відключення світла: на який час і де саме

23 грудня 17:54

Львів
Міськрада Львова купить квартиру за півтора мільйони, щоб розширити музей Крушельницької

Міськрада Львова купить квартиру за півтора мільйони, щоб розширити музей Крушельницької

23 грудня 17:44

Львів
"Відчепіться від спортсменів з вашою політикою": ветеран побив львівського депутата. Відео

"Відчепіться від спортсменів з вашою політикою": ветеран побив львівського депутата. Відео

23 грудня 17:06

Львів
Головна Львів У Львові затримали педофіла, який чіплявся до семирічної школярки
Цей сайт використовує cookie-файли.
Більше інформації Погоджуюсь