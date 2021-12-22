У Львові затримали педофіла, який чіплявся до семирічної школярки

У Львові поліція затримала педофіла, який пробрався в одну із місцевих шкіл на Сихові та домагався до учениці 2-го класу.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

Як викрили педофіла?

21 грудня, невідомий чоловік пробрався в одну із шкіл на Сихові та домагався до учениці 2-го класу. Як повідомляли раніше, зловмисник одягнув жіночий одяг і зайшов у жіночий туалет.

Після цього інциденту, в поліцію одразу звернулась мати семирічної учениці другого класу, яка повідомила, що невідомий чоловік зайшов у шкільний туалет, коли там перебувала її донька та просив дівчинку зняти свій одяг, аби той її оглянув.

До викриття педофіла були задіяні оперативники кримінальної поліції та співробітники інших служб поліції Львівщини, а також військовослужбовці Національної гвардії України. Правоохоронці встановили особу зловмисника, 50-річного мешканця Києва та розшукали його.

Незабаром слідчі повідомлять раніше судимому мешканцю Києва про підозру в розбещенні неповнолітніх. За скоєне йому загрожує покарання – до восьми років позбавлення волі.

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