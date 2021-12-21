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Перевдягнувся у жінку та чіплявся до другокласниці: у львівську школу пробрався педофіл. Відео

Львів
21 грудня 11:42
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Інцидент відбувся у школі №43 на вулиці Масарика
Перевдягнувся у жінку та чіплявся до другокласниці: у львівську школу пробрався педофіл. Відео

У одній з львівських шкіл помітили чоловіка, який переодягнувся у жіночий одяг і приставав до учениць у жіночих вбиральнях. 

Про це на Facebook- сторінці повідомляє користувач Kh Gr.

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Деталі інциденту

У Львові невідомий чоловік перодягнувся у жіночий одяг і зайшов до школи №43, що на вулиці Масарика. Там чоловік проник у жіночу вбиральню, де застав дівчинку-другокласницю. Чоловік наказав їй роздягтися, бо начебто він - лікарка. 

На щастя, до вбиральні зайшла вчителька, стурбована довгою відсутністю дитини - дівчинки не було понад 20 хвилин - і злодій, помітивши жінку, відштовхнув її і втік. 

У міській раді також повідомляють, що був зафіксований ще один інцидент з проникненням сторонньої особи у школу. Усі відеоматеріали були передані правоохоронним органам та Ювенальній превенції у Львівській області.

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Авторка публікації
Марина Блохіна
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школи Львів педофіли
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