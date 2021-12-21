live
live
LIVE онлайн
Київ
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
-11°
Затори
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
Оберіть мову

92-річній мовознавиці зі Львова призначили довічну стипендію

Львів
21 грудня 09:46
read-icon ~ 1 хв.
views-icon 88
views-icon
Читати російською
Стипендію науковиці призначили за видатні заслуги в сфері вищої освіти
92-річній мовознавиці зі Львова призначили довічну стипендію

92-річній мовознавиці за Львова Олександрі Сербенській Кабінет міністрів призначив довічну стипендію. 

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомляє Факультет журналістики ЛНУ. 

Читайте також: Освітяни Львівщини вийдуть на протест: у чому причина

Деталі 

Олександрі Сербенській, видатній українській мовознавиці та професорці кафедри радіомовлення та телебачення факультету журналістики ЛНУ, присудили довічну сипендію. Зараз жінці 92 роки. 

У доробку науковиці - понад 200 статей з тем української термінології, культури, мови, франкознавства, лінгводидактики. Жінка наразі є членкинею Наукового товариства імені Тараса Шевченка, академіком вищої школи Нацакадемії наук України, докторкою філологічних наук. 

Довічну стипендію мовознавиці присудили за видатні заслуги у сфері вищої освіти. 

Більше новин про освіту на Львівщині: 

  • У Львові збільшать фінансування міських закладів дошкільної освіти.
  • У Львові 100 найкращих викладачів шкіл, дитячих садочків та позашкільних закладів відзначили преміями по 25 тисяч гривень.
Останні новини по темі:
Авторка публікації
Марина Блохіна
Поділитись публікацією

Смішно

LOLStateNormal 0

Оце так!

WowStateNormal 0

Сумно

SadStateNormal 0

Обурливо

AngryStateNormal 0
views-icon 88
вузи Львів стипендії
Більше оперативних новин шукайте в
Схожі новини
Болото корупції: чим "прославився" львівський авіаремонтний завод

Болото корупції: чим "прославився" львівський авіаремонтний завод

23 грудня 19:00

Львів
На Львівщині знову запланували відключення світла: на який час і де саме

На Львівщині знову запланували відключення світла: на який час і де саме

23 грудня 17:54

Львів
Міськрада Львова купить квартиру за півтора мільйони, щоб розширити музей Крушельницької

Міськрада Львова купить квартиру за півтора мільйони, щоб розширити музей Крушельницької

23 грудня 17:44

Львів
"Відчепіться від спортсменів з вашою політикою": ветеран побив львівського депутата. Відео

"Відчепіться від спортсменів з вашою політикою": ветеран побив львівського депутата. Відео

23 грудня 17:06

Львів
Головна Львів 92-річній мовознавиці зі Львова призначили довічну стипендію
Цей сайт використовує cookie-файли.
Більше інформації Погоджуюсь