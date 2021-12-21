92-річній мовознавиці зі Львова призначили довічну стипендію

92-річній мовознавиці за Львова Олександрі Сербенській Кабінет міністрів призначив довічну стипендію.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомляє Факультет журналістики ЛНУ.

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Олександрі Сербенській, видатній українській мовознавиці та професорці кафедри радіомовлення та телебачення факультету журналістики ЛНУ, присудили довічну сипендію. Зараз жінці 92 роки.

У доробку науковиці - понад 200 статей з тем української термінології, культури, мови, франкознавства, лінгводидактики. Жінка наразі є членкинею Наукового товариства імені Тараса Шевченка, академіком вищої школи Нацакадемії наук України, докторкою філологічних наук.

Довічну стипендію мовознавиці присудили за видатні заслуги у сфері вищої освіти.

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