Сімейний бізнес: матір і донька пограбували пенсіонерку зі Львова

Поліцейські затримали двох жінок - 34-річну закарпатку та її 18-річну доньку. Їх звинувачують у пограбуванні львівської пенсіонерки.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

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Деталі пограбування

18 грудня до поліції звернулася 68-річна мешканка Львова. Вона повідомила, що на неї напали у під'їзді - двоє невідомих закрили їй очі шарфом, пограбували і втекли. У Пенсіонерки забрали гроші та мобільний телефон. Пограбування сталося у Франківському районі Львова.

Поліція змогла встановити, що злочин вчинили дві жінки з Закарпаття - 34-річна матір та її 18-річна донька. Правоохоронці вилучили у грабіжниць речові докази і оголосили їм підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.186 (грабіж) ККУ. Згідно з цією статтею на жінок очікує покарання у вигляді від чотирьох до шести років позбавлення волі.

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