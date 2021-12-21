Зарізав односельця і викликав поліцію: на Львівщині затримали вбивцю

На Львівщині у селі Звенигород поліція затримала 34-річного чоловіка, підозрюваного у вбивстві односельчанина.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

Деталі вбивства

20 грудня до поліції надійшло повідомлення про смерть мешканця села Звенигород. Як повідомив 34-річний односельчанин загиблого, чоловік впав у власному будинку зі сходів, внаслідок чого отримав смертельні травми.

До місця виклику одразу виїхали оперативники, криміналісти та поліцейські. Прибувши на місце події правоохоронці виявили тіло 57-річного господаря будинку з ознаками насильницької смерті. У загиблого були чисельні ножові поранення в ділянці грудей.

Під час розслідування поліцейські встановили, що в цей день у загиблого в гостях перебував його односельчанин. Приблизно о 20:00 між ними виник конфлікт, під час якого 34-річний чоловік кілька разів вдарив господаря ножом в груди, що й стало причиною смерті. Коли вбивця переконався, що постраждалий помер, то викликав поліцію і повідомив, що той впав зі сходів.

Чоловіка затримали, за скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

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