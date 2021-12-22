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"Розігнути спину було несила": у Львові провели складну операцію пенсіонерці

Львів
22 грудня 17:26
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Жінці діагностували стеноз каналу хребта
"Розігнути спину було несила": у Львові провели складну операцію пенсіонерці

У львівській лікарні врятували жінку, яка протягом місяця не могла розігнути спину.

Про це повідомляє Перше територіальне медичне об'єднання міста Львова.

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Деталі

У одній з львівських лікарень 76-річній жінці провели операцію - до того вона ходила місяць зігнувшись навпіл. Зараз жінка може вільно пересуватися без болю у спині.

"Легкі болі в попереку активна пані Римма вперше відчула рік тому, але тоді не надала їм значення. За півроку болі посилилися. Жінка пішла до лікарів, однак ані медикаменти, ані навіть курс фізіотерапії не дали жодного ефекту. У вересні пані Римма, яка навіть на пенсії працювала і пішки ходила на роботу, змушена була звільнитися, бо не могла вийти з дому. Розігнути спину уже було не сила. Причина - стеноз каналу хребта", - розповіли у медичному об'єднанні.

Також медики повідомили, що подібна хвороба - стеноз каналу хребта - зазвичай розвивається у людей старше п'ятдесяти років. За такого діагнозу вкрай важливо вчасно звернутися до лікарів, чого пані Римма, на жаль, не зробила.

Жінка вирішилася на операцію тільки після того, як вже не могла розігнутися і пересувалася тільки у межах власної квартири. 22 грудня пані Римма вже виписалася з лікарні і відправилася додому.

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Авторка публікації
Марина Блохіна
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Львів операція медицина
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