"Могла б увійти до книги Гіннеса": у Львові жінка народила 16-ту дитину. Фото

У Львові жінка народила 16-у дитину. Зараз у багатодітній сім'ї 9 хлопчиків та 7 дівчаток.

Про це повідомляють у Пологовому відділенні 3-ої МКЛ Львова.

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У Пологовому відділенні 3-ої лікарні повідомляють, що жінка могла би легко увійти до Книги рекордів Гіннеса, адже нещодавно вона народила шістнадцяту дитину. Останні пологи пройшли 16 грудня - жінка народила хлопчика. У лікарні також додали, що у їхньому закладі жінка народжує вже вдванадцяте.

Крім того, лікарі додали, що знову чекають жінку через два роки. "Мені затишно, спокійно і надійно в вашому роддомі" - каже пані Галина після пологів. "А ми вже звикли до Вас" - щасливо і з полегшенням посміхаємось у відповідь ми", - пишуть медики.

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