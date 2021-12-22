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"Могла б увійти до книги Гіннеса": у Львові жінка народила 16-ту дитину. Фото

Львів
22 грудня 09:38
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Жінка народила хлопчика
"Могла б увійти до книги Гіннеса": у Львові жінка народила 16-ту дитину. Фото

У Львові жінка народила 16-у дитину. Зараз у багатодітній сім'ї 9 хлопчиків та 7 дівчаток. 

Про це повідомляють у Пологовому відділенні 3-ої МКЛ Львова. 

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Деталі 

У Пологовому відділенні 3-ої лікарні повідомляють, що жінка могла би легко увійти до Книги рекордів Гіннеса, адже нещодавно вона народила шістнадцяту дитину. Останні  пологи пройшли 16 грудня - жінка народила хлопчика. У лікарні також додали, що у їхньому закладі жінка народжує вже вдванадцяте. 

Жінка народила 16-ту дитину

Крім того, лікарі додали, що знову чекають жінку через два роки. "Мені затишно, спокійно і надійно в вашому роддомі" - каже пані Галина після пологів. "А ми вже звикли до Вас" - щасливо і з полегшенням посміхаємось у відповідь ми", - пишуть медики. 

Жінка народила 16-ту дитину

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Авторка публікації
Марина Блохіна
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