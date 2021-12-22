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  • У Львів на гелікоптері терміново привезли чотириденне немовля: що сталось з дитиною. Відео

У Львів на гелікоптері терміново привезли чотириденне немовля: що сталось з дитиною. Відео

Львів
22 грудня 09:31
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Дитині встановили діагноз "стеноз легеневої артерії"
У Львів на гелікоптері терміново привезли чотириденне немовля: що сталось з дитиною. Відео

У вівторок, 21 грудня, із Ужгорода до Львівської міської дитячої лікарні на Орлика гелікоптером транспортували чотириденне немовля з критичною вадою серця.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник Першого територіального медоб’єднання Львова Олег Самчук.

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Детальніше про випадок 

За його словами, хлопчик народився в Ужгороді. Йому встановили діагноз "стеноз легеневої артерії". На 10-ту годину життя дитя, яке вважали здоровим, почало синіти. Хлопчика забрали в реанімацію, де підключили до кисню. Було вирішено немовля терміново транспортувати до Львівської міської дитячої лікарні на Орлика на операцію.

Дорога зі Львова до Ужгорода зайняла 45 хвилин

"Біля вертолітного майданчика на маля уже чекав реанімобіль. Доїзд до лікарні на Орлика – це одна хвилина. Малюку одразу зробили ЕХО-серця, рентген та набрали всі необхідні аналізи. Наразі стан дитини стабільний. Хлопчик перебуває у відділенні інтенсивної терапії новонароджених нашого Центру неонатології під постійним моніторингом. Питання щодо оперативної корекції вади серця наразі вирішується" –розповів Олег Самчук.

Очільник Першого територіального медоб’єднання Львова каже, що раніше діток з вадами серця із Західної України везли в Київ.

"Це багато годин в дорозі реанімобілем із ризиком для життя дитини. Та відколи у нас з’явилися дитяча кардіохірургія, ці ризики вдалося значно мінімізувати. А завдяки гелікоптерам навіть сотні кілометрів – уже не відстань" – додав Самчук.

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Автор публікації
Денис Котляров
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діти лікарні гелікоптер Львівська область
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