У Львів на гелікоптері терміново привезли чотириденне немовля: що сталось з дитиною. Відео

У вівторок, 21 грудня, із Ужгорода до Львівської міської дитячої лікарні на Орлика гелікоптером транспортували чотириденне немовля з критичною вадою серця.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник Першого територіального медоб’єднання Львова Олег Самчук.
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За його словами, хлопчик народився в Ужгороді. Йому встановили діагноз "стеноз легеневої артерії". На 10-ту годину життя дитя, яке вважали здоровим, почало синіти. Хлопчика забрали в реанімацію, де підключили до кисню. Було вирішено немовля терміново транспортувати до Львівської міської дитячої лікарні на Орлика на операцію.
"Біля вертолітного майданчика на маля уже чекав реанімобіль. Доїзд до лікарні на Орлика – це одна хвилина. Малюку одразу зробили ЕХО-серця, рентген та набрали всі необхідні аналізи. Наразі стан дитини стабільний. Хлопчик перебуває у відділенні інтенсивної терапії новонароджених нашого Центру неонатології під постійним моніторингом. Питання щодо оперативної корекції вади серця наразі вирішується" –розповів Олег Самчук.
Очільник Першого територіального медоб’єднання Львова каже, що раніше діток з вадами серця із Західної України везли в Київ.
"Це багато годин в дорозі реанімобілем із ризиком для життя дитини. Та відколи у нас з’явилися дитяча кардіохірургія, ці ризики вдалося значно мінімізувати. А завдяки гелікоптерам навіть сотні кілометрів – уже не відстань" – додав Самчук.