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У Львові провели складну операцію: молодому поліцейському видалили 11-кілограмову пухлину

Львів
21 грудня 14:05
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Операція тривала п'ять годин
У Львові провели складну операцію: молодому поліцейському видалили 11-кілограмову пухлину

У Львові 24-річному правоохоронцю провели складну операцію - видалили 11-кілограмову злоякісну пухлину. 

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомляє Перше територіальне медичне об'єднання міста Львова. 

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Деталі операції

Операцію 24-річному правоохоронцеві Святославу провели зовсім нещодавно - видалили 11-кілограмову злоякіссну пухлину, про існування якої хлопець дізнався у переддень весілля. 

"Про пухлину в животі 24-річний правоохоронець Святослав дізнався у переддень весілля. Це було рік тому. Відтоді молода родина з проханням допомогти обійшла не один медзаклад. Однак на операцію через величезний розмір пухлини ніхто не наважувався. Рік вона тиснула на внутрішні органи, як наслідок - до нашої лікарні швидкої медичної допомоги Першого територіального медичного об'єднання Львова Святослав потрапив вже у вкрай важкому стані", - повідомляють у медичному об'єднанні. 

Операція тривала аж п'ять годин - напередодні у Святослава діагностували запалення черевної порожнини, загноєння та розрив тонкої кишки. Разом з пухлиною довелося видалити і три метри тонкої кишки і один метр товстої - медики кажуть, що це стало вимушеним кроком через те, наскільки пізно провели операцію. 

Результати гістологічного дослідження показали, що пухлина, яку Святославові видалили - злоякісна, тож попереду у чоловіка - тривале лікування, але сама операція пройшла успішно. 

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Авторка публікації
Марина Блохіна
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Львів Львівська область операція медицина
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