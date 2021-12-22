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На Львівщині чоловік впав у воду і зник: що відомо

На Львівщині водолази все ще розшукують чоловіка. який впав у воду. 

Про це повідомляють у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА. 

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Деталі

Інцидент трапився поблизу Львова, у селі Розворяни. 21 грудня, приблизно о 20:00, 30-річний місцевий мешканець переходив річку по кладці і впав у воду, послизнувшись. 

Тіло чоловіка того ж таки дня почали шукати місцеві, але пошуки результату не дали, тож до роботи підключили фахівців. Тіло чоловіка продовжуватимуть шукати і 22 грудня, у середу. 

Більше новин про смерті у Львові:

  • 20 грудня близько 16:20 зайнялася пожежа в селі Ставчани Львівського району в цегляному житловому будинку, розміром 12×5 м. На місці пожежі знайшли тіло 48-річного власника.
  • У Червонограді, що на Львівщині, від менінгококової інфекції померла маленька школярка. Дівчинка навчалась у другому класі. 
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Авторка публікації
Марина Блохіна
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смерть Львівська область річки вода
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