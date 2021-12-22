На Львівщині чоловік впав у воду і зник: що відомо

На Львівщині водолази все ще розшукують чоловіка. який впав у воду.

Про це повідомляють у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

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Деталі

Інцидент трапився поблизу Львова, у селі Розворяни. 21 грудня, приблизно о 20:00, 30-річний місцевий мешканець переходив річку по кладці і впав у воду, послизнувшись.

Тіло чоловіка того ж таки дня почали шукати місцеві, але пошуки результату не дали, тож до роботи підключили фахівців. Тіло чоловіка продовжуватимуть шукати і 22 грудня, у середу.

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