Згорів живцем: на Львівщині після пожежі у будинку знайшли тіло власника. Фото

20 грудня близько 16:20 виникла пожежа в с. Ставчани Львівського району в цегляному житловому будинку, розміром 12×5 м. На місці пожежі виявлено тіло 48-річного власника.
Про це повідомляє ГУ ДСНС у Львівській області.
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20 грудня о 18:58 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що цього ж дня близько 16:20 виникла пожежа в с. Ставчани Львівського району в цегляному житловому будинку, розміром 12×5 м. На місці пожежі виявлено тіло власника, 1973 року народження. Вогнем знищено підлогу на площі 2 кв.м та пошкоджено ліжко.
Рятувальники повідомляють, що з початку року на території області виникло 3 774 пожеж, на яких виявлено 80 загиблих осіб та 85 травмовано.
У Радехові 6 грудня спалахнула пожежа на складі. Про загорання повідомили о 13:17. Вогонь гасило 8 рятувальників.