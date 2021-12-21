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Згорів живцем: на Львівщині після пожежі у будинку знайшли тіло власника. Фото

Львів
21 грудня 11:15
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Вогнем знищено підлогу на площі 2 кв.м та пошкоджено ліжко
Згорів живцем: на Львівщині після пожежі у будинку знайшли тіло власника. Фото

20 грудня близько 16:20 виникла пожежа в с. Ставчани Львівського району в цегляному житловому будинку, розміром 12×5 м. На місці пожежі виявлено тіло 48-річного власника.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Львівській області. 

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Детальніше про пожеу

20 грудня о 18:58 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що цього ж дня близько 16:20 виникла пожежа в с. Ставчани Львівського району в цегляному житловому будинку, розміром 12×5 м. На місці пожежі виявлено тіло власника, 1973 року народження. Вогнем знищено підлогу на площі 2 кв.м та пошкоджено ліжко.

Рятувальники повідомляють, що з початку року на території області виникло 3 774 пожеж, на яких виявлено 80 загиблих осіб та 85 травмовано.

Рятувальники Львівщини нагадують правила пожежної безпеки

  • не паліть у ліжку;
  • слідкуйте за станом та справністю електромережі;
  • у разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізори, праски, обігрівачі, тощо;
  • не залишайте малолітніх дітей без нагляду, та не дозволяйте їм бавитися сірниками;
  • намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності;
  • при використанні пічного опалення перевірте заходи безпеки і справність печі.

Більше новин про пожежі на Львівщині 

  • У Львові сталася пожежа у одній із квартир п'ятиповерхового житлового будинку. Рятувальники вивели з дому 8 людей.
  • У селі Ясенівці сталася пожежа у господарській будівлі. У вогні загинула жінка 1963 року народження.

  • У Радехові 6 грудня спалахнула пожежа на складі. Про загорання повідомили о 13:17. Вогонь гасило 8 рятувальників.

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Автор публікації
Денис Котляров
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пожежа Львівська область
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