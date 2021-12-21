На Львівщині від менінгіту померла школярка: що відомо

У Червоноград, що на Львівщині, від менінгококової інфекції померла маленька школярка. Дівчинка навчалась у другому класі.
Про це повідомляє інформаційний портал "Над Бугом".
Загибла була ученицею в Червоноградській загальноосвітній школі 12. Медики взяли аналізи в контактних осіб, наразі фахівці очікують на результати.
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При захворюванні на менінгіт симптоми найчастіше проявляються через 3-7 днів після інфікування збудником. Рідше вони проявляються миттєво. Особам, які контактували з хворими, лікарі можуть з профілактичною метою призначати антибіотики. Найкращим способом захиститися від менінгіту є пневмококова вакцина, менінгококова вакцина та Hib-вакцина від гемофільної інфекції.