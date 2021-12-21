На Львівщині від менінгіту померла школярка: що відомо

У Червоноград, що на Львівщині, від менінгококової інфекції померла маленька школярка. Дівчинка навчалась у другому класі.

Про це повідомляє інформаційний портал "Над Бугом".

Загибла була ученицею в Червоноградській загальноосвітній школі 12. Медики взяли аналізи в контактних осіб, наразі фахівці очікують на результати.

Читайте також: В Одеській області виявили спалах грипу та кишкових інфекцій: що відомо

Для довідки

При захворюванні на менінгіт симптоми найчастіше проявляються через 3-7 днів після інфікування збудником. Рідше вони проявляються миттєво. Особам, які контактували з хворими, лікарі можуть з профілактичною метою призначати антибіотики. Найкращим способом захиститися від менінгіту є пневмококова вакцина, менінгококова вакцина та Hib-вакцина від гемофільної інфекції.

Симптоми менінгіту

блювання;

зміни психічного стану (розгубленість);

нудота;

чутливість очей до світла;

пізніше можуть розвиватися судоми або ж кома

Більше новин про небезпечні інфекції