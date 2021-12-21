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На Львівщині від менінгіту померла школярка: що відомо

Львів
21 грудня 13:19
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Медики взяли аналізи у всіх контактних осіб
На Львівщині від менінгіту померла школярка: що відомо

У Червоноград, що на Львівщині, від менінгококової інфекції померла маленька школярка. Дівчинка навчалась у другому класі.

Про це повідомляє інформаційний портал "Над Бугом".

Загибла була ученицею в Червоноградській загальноосвітній школі 12. Медики взяли аналізи в контактних осіб, наразі фахівці очікують на результати.

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Для довідки

При захворюванні на менінгіт симптоми найчастіше проявляються через 3-7 днів після інфікування збудником. Рідше вони проявляються миттєво. Особам, які контактували з хворими, лікарі можуть з профілактичною метою призначати антибіотики. Найкращим способом захиститися від менінгіту є пневмококова вакцина, менінгококова вакцина та Hib-вакцина від гемофільної інфекції.

Симптоми менінгіту

  • блювання;
  • зміни психічного стану (розгубленість);
  • нудота;
  • чутливість очей до світла;
  • пізніше можуть розвиватися судоми або ж кома

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Автор публікації
Денис Котляров
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