Приватна компанія намагалася обікрасти львівську церкву і програла у суді

У Львові церква Святої Софії УГКЦ повернула у свою власність приміщення, незаконно придбані приватною компанією "Амон",

Про це повідомляє ZAXID.NET.

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Церква Святої Софії УГКЦ у господарському суді Львова повернула приміщення площею майже у 100 квадратних метрів, які незаконно привласнила собі приватна компанія. Фірма "Амон" скористалася послугами "чорного" реєстратора і переоформила на себе два комунальні приміщення та приміщення церкви.

Компанія "Амон" привласнила собі два приміщення площею 58,5 м2 та 41,1 м2. Вони розташовані за адресою вул. Франка, 123, і там знаходиться плебанія церкви.

Територія належала релігійній громаді ще з 90-х років, але 2021 року, у лютому, реєстратор Пустомитівської РДА Євген Мудрак переоформив право власності на частину цього будинку на приватну фірму "Амон".

Одразу після виявлення злочину представники церкви звернулися до суду з позовом і повернули собі приміщення. Наразі у справі все ще ведеться слідство.

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