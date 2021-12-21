У Львові пропонують зробити в'їзд у центр міста платним

У Львові містяни зареєстрували петицію щодо платного в'їзду у центральну частину міста.

Про це повідомляє Вголос.

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Львів'яни зареєстрували петицію щодо обмеження руху транспорту у центрі міста - досягти цього хочуть шляхом платного в'їзду.

"Це виведе з пікового попиту тих, хто платити не готовий і зменшить затори. З іншого боку, цінове регулювання попиту змушує користувачів обирати альтернативні транспортні опції, або «перемикатися» на інші види транспорту – громадський, велосипедний, каршерінг. Таке регулювання дозволяє ефективно використовувати обмежений публічний ресурс", - написав Адріан Ядлось, автор петиції.

Петицію зареєстрували 21 грудня, у вівторок. Станом на 16:00 підписали її всього дві людини з необхідних п'ятиста.

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