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Підміняв хворого на COVID-19 сина: на Львівщині оштрафували водія автобуса за порушення карантину

Львів
21 грудня 15:08
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У водія також був відсутній сертифіката про вакцинацію
Підміняв хворого на COVID-19 сина: на Львівщині оштрафували водія автобуса за порушення карантину

Стрийський міський районний суд Львівщини визнав винним у порушенні карантину невакцинованого водія міжміського автобуса та оштрафував його на 17 тисяч гривень.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

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Подробиці справи

Як вказано у постанові суду, 29 жовтня Василь Павкович керував автобусом IVECO та перевозив пасажирів за маршрутом "Стрий – Долина". У селі Миртюки біля Стрия автобус зупинила поліція та виявила, що водій не має сертифіката про вакцинацію та ліцензії на пасажирські перевезення. Водій Василь Павкович не заперечував, що справді немає ліцензії, та сказав поліцейським, що підміняє на роботі свого сина, який потрапив до лікарні. 

У суді водій уточнив, що вийшов на роботу замість свого сина, оскільки той перебував у лікарні з коронавірусом. Також Василь Павкович заявив, що він та всі пасажири під час поїздки були в масках, тому вважає, що складення щодо нього протоколу є незаконним. 

Утім, його визнали винним у порушенні карантину та оштрафували на 17 тисяч гривень. Постанова ще може бути оскаржена.

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Автор публікації
Денис Котляров
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карантин Львівська область маршрутки
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