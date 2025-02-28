Трек з "Кассандри" став першим на ITunes в Україні

Кадр із серіалу "Кассандра". Фото: Lavinia Wilson

Пісня Нани Мускурі Guten Morgen Sonnenschein очолила чарт ITunes в Україні та Польщі. Ця композиція лунає в науково-фантастичному серіалі "Кассандра" від Netflix.

Про це йдеться на сторінці ITunes.

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Пісня німецької виконавиці, написана ще у далекому 1977 році, знову стала неймовірно популярною завдяки серіалу "Кассандра" від Netflix.

В 1963 році Нана Мускуріз брала участь в Євробаченні із піснею À force de prier ("За допомогою молитви"). Інша композиція зірки Weiße Rosen aus Athen ("Білі троянди з Афін") стала дуже популярною на німецькому ринку та розійшлася у мільйон копій.

Чарт ITunes. Фото: скриншот

Сюжет серіалу "Кассандра"

"Кассандра" — новий німецький науково-фантастичний трилер розповідає про сім'ю, яка переїжджає в старовинний "розумний" будинок. Після їхнього заселення активується робот зі штучним інтелектом на ім'я Кассандра, створений у 1970-х роках. Кассандра прагне більше ніколи не залишатися самотньою та робить усе можливе, щоб утримати нових мешканців у будинку.

Раніше ми писали, що зірка "Пліткарки" зіграє в одному серіалі зі своїм чоловіком. А також зірка "Коли ти вийдеш заміж" розсекретив стать майбутнього первістка.