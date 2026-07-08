Після першої серії вже неможливо зупинитися: найкращі детективи 2026 року

Фрагменти з серіалу "Гаррі Голе". Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Микулець Редактор, кінокритик

Якщо здається, що всі детективи вже схожі один на одного, ці новинки можуть приємно здивувати. Тут вистачає загадкових злочинів, неочікуваних поворотів і героїв, за якими цікаво спостерігати до останньої серії.

Новини.LIVE розповість про п'ять нових проєктів, які точно не дадуть занудьгувати.

"Його і її"

Це один із найпомітніших детективних серіалів 2026 року. Він складається лише з шести серій, тому його легко переглянути за кілька вечорів. Історія поєднує драму, кримінал і трилер, а сюжет постійно змушує переглядати власні здогадки. Майже кожен новий епізод відкриває деталі, які повністю змінюють уявлення про те, що відбувається.

"Молодий Шерлок"

Знайомий персонаж постає зовсім в іншому образі. Головний герой лише починає свій шлях, але вже стикається зі справою, яка виявляється набагато небезпечнішою, ніж здавалося на перший погляд. Розслідування поступово виводить його на міжнародну змову, а кожен новий крок лише підвищує ставки. Тут вистачає і пригод, і екшену, і класичних детективних загадок.

"Гаррі Голе"

Відомий герой книжок знову повертається на екрани. Цього разу він полює на серійного вбивцю, водночас намагаючись розібратися із власним життям. Розслідування заводить детектива туди, де переплітаються злочинність, корупція та особисті трагедії. Серіал не розкриває своїх карт завчасно, тому доведеться додивитися його до кінця.

"Неідеальні жінки"

Все починається зі смерті жінки, життя якої для оточення було бездоганним. Але після її вбивства назовні виходять давні конфлікти, приховані секрети й взаємні претензії. Під підозрою опиняються найближчі люди, і кожен із них має що приховувати. Окремої уваги заслуговує акторський склад, до якого увійшли Керрі Вашингтон, Елізабет Мосс і Кейт Мара.

"Скарпетта"

У центрі сюжету — досвідчена судмедекспертка Кей Скарпетта. Вона звикла покладатися лише на факти та докази, але нова справа змушує її засумніватися у власному професіоналізмі. Вбивство дивним чином повторює злочин із її минулого, і тепер жінка починає ставити собі непрості запитання. Чи справді багато років тому було засуджено винну людину? Відповідь доведеться шукати разом із іншою головною героїнею. Головні ролі виконали Ніколь Кідман, Джеймі Лі Кертіс, Бобі Каннавале та Саймон Бейкер.

Раніше ми писали про те, що серіал "8 свідків" може приємно здивувати фанатів детективів. Історія про зникнення десятирічної Емми, очевидцями якого стали 8 людей.

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