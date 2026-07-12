Новий кримінальний трилер, який в мережі вже порівнюють із "Бонні та Клайдом"

Фрагменти з фільму "Керолайн із Кароліни". Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Микулець Редактор, кінокритик

Цього року серед кримінальних новинок з'явилася стрічка, яка легко може сподобатися шанувальникам історій у дусі "Бонні та Клайда". Фільм "Керолайн із Кароліни" розповідає про випадкову зустріч, що перевернула життя молодої дівчини та втягнула її у небезпечну подорож, з якої вже неможливо просто повернутися додому.

Новини.LIVE розповість про цю стрічку більше.

Сюжет кримінального трилеру "Керолайн із Кароліни"

Керолайн усе життя дивилася на ту саму дорогу за вікном бензоколонки й думала, що нічого цікавого з нею вже не станеться. Маленьке техаське містечко давно стало для неї пасткою, з якої ніяк не виходило вирватися. Поруч лише батько, який сам поставив її на ноги, та спогади про матір, що зникла ще тоді, коли донька була немовлям.

Одного дня до заправки заходить хлопець на ім'я Олівер. Він поводиться так, ніби весь світ належить йому, а за кілька хвилин примудряється провернути невелику махінацію просто під носом у працівників. Керолайн не може відвести від нього погляд. Для неї він уособлює все те, чого в її житті ніколи не було — свободу, ризик і можливість нарешті змінити свою долю.

Незабаром вони вже їдуть разом через американський Південь. Формально їхня мета — знайти матір Керолайн, але насправді ця подорож швидко перетворюється на низку авантюр. Вони обманюють, крадуть, тікають і постійно вигадують нові способи дістати гроші на наступний день дороги.

Коли Керолайн нарешті знаходить жінку, яку шукала все життя, її чекає зовсім не та зустріч, про яку вона мріяла. Перед нею постає виснажена алкоголем людина, яка не хоче ні вибачатися, ні повертати втрачений час. Для дівчини це стає ударом, після якого вона ніби остаточно перестає боятися наслідків.

Саме тоді їхні афери стають значно небезпечнішими. Чергове пограбування виходить з-під контролю, і дуже швидко за закоханою парою починають полювання правоохоронці. Те, що ще недавно нагадувало романтичну пригоду на колесах, поступово перетворюється на втечу без права на помилку.

"Керолайн із Кароліни" не намагається зробити своїх героїв хорошими чи поганими. Це історія про двох людей, які вперто тікають уперед, навіть коли стає очевидно, що дорога веде їх у глухий кут. Саме через це за ними цікаво спостерігати до останніх хвилин.

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