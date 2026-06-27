Мільйони фанатів вважають ці аніме найкращими в історії

Фрагменти з аніме "Сталевий алхімік: Братерство". Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Микулець Редактор, кінокритик

Навіть серед фанатів аніме рідко буває повна згода щодо того, який серіал можна назвати справді найкращим. Одні захоплюються гучними хітами, інші вважають їх переоціненими. Проте є кілька проєктів, які зуміли заслужити любов майже всієї аніме-спільноти.

Новини.LIVE з посиланням на видання Collider склало добірку серіалів, які отримали найбільше визнання від глядачів та критиків.

До уваги брали не лише популярність, а й якість сюжету, персонажів, анімації та загальне сприйняття аудиторією.

"Сталевий алхімік: Братерство"

Це аніме вже багато років називають одним із найкращих у своєму жанрі. Історія розповідає про братів Едварда та Альфонса Елріків, які після невдалої алхімічної спроби втратили частину себе. Щоб виправити наслідки власної помилки, вони вирушають на пошуки легендарного філософського каменя.

Під час своєї подорожі герої стикаються не лише з небезпечними ворогами, а й із масштабною змовою, яка загрожує всій країні. Серіал вдало поєднує пригоди, драму, гумор та сильну емоційну складову. Саме тому він досі залишається еталоном для багатьох шанувальників аніме.

"Адзуманґа Дайо"

Комедійні аніме подобаються далеко не кожному, але цей серіал давно став винятком із правил. Історія про компанію старшокласниць, які щодня потрапляють у кумедні та безглузді ситуації.

Особливого колориту історії додає юна геніальна дівчинка, яка через свої здібності навчається разом зі старшими ученицями. Попри різні характери героїнь, між ними швидко виникає справжня дружба, а кожна серія наповнена легким гумором і теплими моментами. Саме ця простота та щирість допомогли "Адзуманґа Дайо" залишитися однією з найулюбленіших комедій серед поціновувачів жанру навіть через багато років після виходу.

"Волейбол!"

Навіть ті, хто ніколи не цікавився спортом, часто змінюють свою думку після перегляду цього аніме. Головний герой Хіната мріє досягти успіху у волейболі, хоча його зріст зовсім не відповідає типовим уявленням про сильного гравця. У новій школі він знайомиться зі своїм майбутнім партнером і водночас суперником — талановитим та впертим Кагеямою. Щоб привести команду до перемог, їм доводиться навчитися працювати разом, попри всі розбіжності.

"Волейбол!" давно вийшов за межі звичайного спортивного серіалу. Він не лише показує матчі, а й розкриває характери героїв, їхні переживання, невдачі та шлях до мрії. Саме тому аніме однаково добре сприймають як фанати спорту, так і ті, хто раніше не цікавився подібними історіями.

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