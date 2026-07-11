Мільйони фанатів чекають на це: коли можна буде подивитися "Гіпотезу кохання"

Фрагменти з фільму "Гіпотеза кохання". Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Микулець Редактор, кінокритик

Стрімінговий сервіс Prime Video показав перший трейлер екранізації роману "Гіпотеза кохання", на який давно чекали прихильники книги Алі Гейзелвуд. Відео представили під час фестивалю Obsessed Fest, а після прем'єри ролик одразу почали активно обговорювати в соцмережах.

Новини.LIVE розповість детальніше про цю картину.

Коли вийде "Гіпотеза кохання"

У трейлері глядачів знайомлять із головною героїнею Олів — аспіранткою Стенфорда, яка звикла пояснювати все з точки зору науки. На початку ролика закадровий голос розповідає про зв'язки між молекулами та проводить паралелі з людськими почуттями.

За сюжетом, через несподіваний поцілунок із професором Адамом Карлсеном Олів опиняється в доволі незручній ситуації. Щоб допомогти подрузі та уникнути зайвих запитань, дівчина пропонує викладачеві зіграти роль її хлопця. Так починається історія фіктивних стосунків, яка з часом виходить далеко за межі звичайної домовленості.

Головні ролі у фільмі виконали Лілі Рейнхарт і Том Бейтман. У короткому відео вже можна побачити динаміку між персонажами, яка стала однією з головних причин популярності роману серед читачів.

Режисеркою стрічки стала Клер Скенлон, а над сценарієм працювала Сара Ротшильд. Продюсерські обов'язки взяла на себе Елізабет Кантільйон. Автори фільму зберегли науковий настрій оригінальної історії та додали їй особливого візуального стилю завдяки використанню вінтажної оптики під час зйомок.

Прем'єра романтичної комедії відбудеться 23 вересня 2026 року на Prime Video. Очікується, що фільм зацікавить не лише тих, хто читав книгу, а й глядачів, які люблять легкі романтичні історії з гумором та харизматичними героями.

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